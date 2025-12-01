肌少症篩檢年齡提前至50歲！最新診斷共識籲中壯年 從運動、營養著手





【NOW健康 編輯部／整理報導】許多老年人飽受肌無力困擾，站不起來，走路緩慢，亞洲肌少症工作小組（AWGS）日公布最新診斷共識，將肌少症篩檢年齡從原本65歲提前至50歲，提醒民眾從中壯年就應正視肌少症所帶來的健康風險，從運動、營養著手，降低肌少症機率。



耗時10年制定「肌少症診斷共識」 成果登上國際頂尖期刊



這項診斷共識報告係由台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭所負責，他自2014年起與日本、南韓、新加坡、泰國、香港等國專家推動亞洲肌少症的診斷與治療標準，總共分析整理亞洲國家8個大型世代研究，近3萬5000名個案資料，歷經10年得出此重要成果。

由台灣領導亞洲團隊制定肌少症診斷共識日前刊登於《Nature Aeging》期刊，台北榮總院長陳威明表示，這是相當難得的殊榮，台灣很少有本土的研究刊登在國際如此知名、高影響的學術期刊，對於對國家、國人健康意義重大。



醫學證實45歲是肌肉衰退轉折點 呼籲從中年起關注肌少症



陳亮恭表示，亞洲版共識明確定義肌少症需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」等兩大條件，至於步行速度與五次起立測試等體能表現，則改為疾病預後的評估指標。此項規範與世界衛生組織（WHO）推動的「高齡整合照護」(ICOPE)框架接軌，成為全亞洲推動健康長壽的共同策略。



「從中年起肌肉力量就開始衰退。」陳亮恭說，人體器官於25歲到達頂峰，然後慢慢衰退，45歲就是一個轉折，如果等到65歲，才面對、處理肌少症，就已經太慢了。肌少症嚴重威脅高齡者健康風險，恐將降低活動能力、日常生活能力失能、生活品質下降，增加跌倒、骨折及住院等風險，提高死亡機率，因此，從中年起就應開始關注肌少症。



亞洲共識納入「強化肌肉健康」 推動混合型運動與高蛋白營養介入



新版共識納入「強化肌肉健康」新概念，呼籲從中年開始重視運動、營養，以提升肌肉健康，達成健康長壽的目標。



在運動方面，最有效的介入為「混合型運動」，有氧運動合併阻抗型運動，增加肌力、肌肉量與行走速度，維持肌肉量。



至於營養介入，65歲以上長者每日蛋白質攝取，為每公斤體重1.2至1.59公克，小於65歲為1.6公克，並考慮使用蛋白質強化的飲食選擇，因蛋白質支鏈胺基酸對肌力、肌肉量與運動表現有幫助，每日3公克的白胺酸代謝物（HMB）可增加肌力、強化活動表現、降低肌肉內脂肪。



此外，每日攝取Omega-3 魚油2.5公克以上，且可增加肌力ヽ肌肉量，強化下肢，益生菌也能增加肌肉量與整體肌力。



