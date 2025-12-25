"肌少症"年輕化 50歲就要勤保養

肌少症相信大家都很熟悉，不過別以為它 是年長者才會得到的症狀，據專家調查，肌少症有越來越年輕的趨勢，而針對亞洲人的部分，亞洲肌少症小組 也將篩檢年齡的建議，從65歲下修到50歲，希望中壯年民眾可以更警覺自己是否有肌少症的症狀。

關渡醫院院長 陳亮恭：「其實人的體能的衰退，肌肉的流失，它的起始的時間，大概遠早於65歲。」

肌少症再也不是年長者專屬，亞洲肌少症小組公布最新診斷，將篩檢年齡建議，從65歲下修到50歲。NS北榮高齡醫學中心主任 林明憲：「測慣用手 手肘大概成90度，所以我們同仁要幫我，稍微扶著一下。」

用力握住握力器三次，取最大值來觀察是否有肌肉功能衰退。一般來說，肌力從45歲開始就會大加速衰退，55歲之後就會有顯著的減少。北榮高齡醫學中心主任 林明憲：「如果65歲以上 (握力標準)的話，是 男性28 女性18 公斤，如果50歲到64歲 新納入的話，男生的標準女生的標準，分別是34公斤跟20公斤。」

肌少症必須符合「低肌肉量」與「低肌力」兩種標準，而且這種症狀和慢性病、以及心血管疾病息息相關，幾乎影響大部分的生理機能。關渡醫院院長 陳亮恭：「行動力的衰退，會增加跌倒 骨折 失能，也會增加住院 死亡，減少生活品質的風險，但是除此之外 它還有更多，它也包含說，它會跟認知功能的衰退，失智症是有關係的，也跟情緒的憂鬱，跟很多老年人，在老後 發生的各項問題，都有高度的關聯性。」

飲食和運動，幾乎是這個症狀的最佳解方，醫師建議，每日蛋白質攝取，65歲以上每公斤需要大於1.2公克，大約是6分之一顆蛋，或是半杯豆漿。而65歲以下則要達到1.6公克，再搭配有氧加重訓的混合型運動，才能讓肌肉越長越快，退化越來越慢。

