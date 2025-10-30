肌少症、衰弱一體兩面！專家傳授「3招」強化肌肉 這類食物必吃
隨著全球逐步邁入高齡化社會，肌少症逐漸成為公共健康領域中的重要議題。這一現象不僅影響老年人的生活質量，還可能增加其跌倒和受傷的風險。肌少症是指隨著年齡增長，肌肉質量和力量的自然減少。這一過程如同冰淇淋在高溫下的融化，對於高齡者的日常生活產生顯著影響。
肌少症常與衰弱密切相關。衰弱是指身體機能的全面下降，讓人感覺像一台電量不足的老舊手機，而肌少症則是導致這種狀況的重要原因之一。隨著年齡增長，身體的代謝速度減慢，肌肉量減少，這使得高齡者更容易陷入衰弱的狀態。因此，識別並及早處理這些問題對於提高老年人的生活品質至關重要。
專家指出，蛋白質攝取對於維持肌肉健康至關重要。建議每公斤體重應攝取1至1.5克的蛋白質，以確保肌肉的強壯。豆類、魚類和乳製品被認為是優質的蛋白質來源，能有效支持肌肉健康。此外，維生素D對於骨骼和肌肉的健康也同樣重要。隨著年齡增加，人體合成維生素D的能力下降，因此建議適量曬太陽及食用富含維生素D的食物，如魚類和蛋黃。
運動方面，阻力訓練被認為是增強肌肉力量的最佳方法。深蹲、慢跑和健走等活動不僅能提高肌肉質量，還能提升身體靈活性，減少跌倒風險。這些應成為高齡者日常運動習慣的一部分，從而促進健康的生活方式。
為有效預防肌少症和衰弱，高齡者應建立健康的飲食習慣和規律的運動模式，確保攝取足夠的熱量和優質蛋白質，並保持每週的運動習慣。從年輕時期開始注重肌肉和骨骼健康，將有助於在老年時維持較高的生活品質。因此，我們應該在早期採取行動，持續關注並改善生活方式，以迎接健康且充滿活力的老年生活。
更多每日健康報導
42歲無病史卻罹患乳癌三期，醫生竟神回：妳得癌症就是因為「不生小孩」！真相讓她一秒崩潰！超簡單又自然的方式，才幾個晚上，就能幫你消除討厭又煩人的痣！5個連你媽媽看到都會支持你去刺青的「超美微刺青」，第5個連男生看到都忍不住心動了！
其他人也在看
桃園中壢一號社宅 榮獲「2025銀光好居五星標章」
面對台灣邁入高齡化社會的趨勢，桃園市政府持續推動高齡友善與跨世代共居的住宅政策，積極打造全齡共享的生活環境。桃園市「中壢一號」社會住宅30日獲頒「2025銀光好居五星標章」殊榮，展現「宜居桃園」的實踐成果。中時新聞網 ・ 21 小時前
秋冬零食新選擇！橘子消疲勞防感冒，搭對食材還助養骨
日本含檸檬酸的飲品近年銷量大增，過去四年飆漲約五倍！大家發現，檸檬酸不僅能減輕疲勞、提升免疫力，還能消水腫。令人驚喜的是，這股健康熱潮不只適用於夏天清涼解渴，到...早安健康 ・ 1 天前
不只通用設計！陽明交大開課 培訓「友善住宅」設計師
台灣邁入高齡化社會，住宅設計對高齡者友善受到關注，陽明交大針對建築與設計專業人士開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，希望透過專業人才培育與知識加值，持續強化企業的競爭力與韌性，從建築設計源頭出發，讓高齡需求成為住宅規劃中不可或缺的一環。中時新聞網 ・ 22 小時前
創作歌手黃小玫因罕見「NK/T細胞淋巴癌」辭世 醫師提醒：別忽視長期鼻塞與出血
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌34 歲創作歌手黃小玫因罹患罕見血液癌「NK/T 細胞淋巴癌」離世，引發社會關注。這種癌症進展快速、早期症狀易被忽略，包括單側鼻塞、鼻出血、頸部淋巴腫大等。早期診斷與治療可改善預後，醫師提醒持續鼻腔異常務必就醫檢查，警示大眾提高警覺。34歲創作歌手黃小玫，曾以〈我們在台灣見吧！〉及台灣燈會主題曲〈海與光〉感動無數聽眾，並以〈24 小時基隆〉榮獲「日本國際觀光影像節」最佳東亞影像獎。近日傳出她因罹患罕見疾病──「NK/T 細胞淋巴癌」離世，令外界震驚與惋惜。醫界指出，這是一種高惡性、進展快速的血液癌症，雖然罕見，但在亞洲尤其台灣相對較常見。若能早期辨識與治療，仍有機會延長存活。什麼是 NK/T 細胞淋巴癌？「NK/T 細胞淋巴癌」（Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type）是一種非何杰金氏淋巴癌，起源於自然殺手細胞（NK cell）或T 淋巴細胞（T-cell）。好發年齡約在 30～50 歲之間，常見於鼻腔、鼻竇或上呼吸道，因此初期症狀容易被誤認為慢性鼻炎或過敏。根據台灣血液腫瘤學會資料，亞洲患者比例明顯高KingNet 國家網路醫藥 ・ 23 小時前
夜半闖空門! 竊賊趁屋主一家熟睡 搜括得手5萬現金
南部中心／鄭榮文、劉尹淳 嘉義報導嘉義六腳鄉一處民宅，半夜兩點多，遭竊賊闖空門行竊，這名竊賊騎腳踏車，趁著屋主一家人熟睡之際，撬開一樓的氣密窗，潛入偷竊，得手近5萬元現金後逃逸，屋主是早上醒來才發現，住家已被搜刮一空。竊賊四處翻找財物的畫面，全都都被錄下來，屋主事後發現，也趕緊報警處理。（圖／社會事新聞影音提供）半夜時分，一名身穿黑色上衣的男子，騎腳踏車經過民宅前，把腳踏車停在路旁，接著大搖大擺走進住家，手拿著手電筒，還動手拉了停在門外的轎車車門，發現打不開，就往屋內走，原來他根本不是屋主，而是準備偷東西的竊賊。遭竊當事屋主表示，早上7點24分的時候醒來，我們發現皮包不見，就趕快下來趕快找，結果我衝出來的時候，就是看到皮包被丟包在門邊。屋主說，竊賊疑似透過撬開一樓大門旁的氣密窗潛入偷竊。（圖／民視新聞）地點在嘉義六腳鄉的一處民宅，當事屋主說，半夜兩點多，他和老婆、女兒在樓上熟睡，沒想到竊賊趁機闖空門，疑似透過撬開一樓的氣密窗，潛入偷竊。遭竊當事屋主表示，從氣密窗這邊直接闖進去，你們這邊有上鎖嗎我們都有上鎖，根據警方調查這個人好像是慣犯，損失快五萬。狡猾的竊賊，知道客廳有裝監視器，還刻意移開，孰不知廚房還有一支監視器，竊賊四處翻找財物的畫面，全都都被錄下來，贓物得手後，快跑衝出門外，騎腳踏車火速落跑，屋主事後發現，也趕緊報警處理。嘉義縣警察局六腳聯合所所長黃義雄表示，警方隨即循線獲報追查，已鎖定乙名劉姓男子涉嫌重大，目前全力查緝到案中。警方已鎖定對象，全力追查中，只是屋主無奈，在純樸的鄉間住宅，竟然會被竊賊盯上行竊，公開監視器畫面，也希望呼籲民眾多注意，確實鎖好門窗，避免宵小得逞。原文出處：竊賊趁屋主熟睡闖空門 還狡詐挪移躲開監視器 更多民視新聞報導高雄離譜竊案! 男駕駛睡車內忘鎖門 賊大膽闖入偷走皮夾鴛鴦大盜行竊餐廳！玫瑰圍繞「忘情激戰」店家損失曝最新！美韓達成貿易協議！韓半導體關稅比照台 韓對美投資2000億美元現金民視影音 ・ 22 小時前
67歲婦人無痛血尿 竟是罹癌！達文西手術根除病灶留腎臟
67歲林女士近期出現間歇性無痛血尿，原本以為只是小問題，至醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分腫瘤，並造成腎水腫情形，確診為輸尿管泌尿上皮癌後，醫師安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術（需自費）切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林女士術後追蹤至今，病情控制良好。自由時報 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！沉默殺手存活率僅13% 5大症狀警訊別忽略
藝人坣娜因胰臟癌過世，引起外界關注這種被稱為「沉默殺手」的癌症。由於胰臟癌早期症狀不明顯，且發病原因複雜，使得患者多在中晚期才確診，治療與康復難度高，5年存活率只有約13%。鏡報 ・ 1 天前
把旅客當盤子！立委怒揭黑心旅宿趁演唱會漲10倍 觀光署回應了
南韓天王GD（權志龍）即將在本周末於台北大巨蛋舉行演唱會，就有網友透露自己在找周邊住宿時，竟有旅宿業者惡意哄抬價格。兩個晚上費用高達1.6萬元，等於一個晚上就高達8000元。立委林國成今天（30日）在中廣新聞網 ・ 21 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 18 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 2 天前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前
中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人
根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 20 小時前
鯖魚、秋刀魚...6種魚恐藏毒！想預防組織胺中毒，食藥署教1招毒性降九成
吃魚後全身發癢、臉紅或肚子不舒服？小心，可能是組織胺中毒！鮪魚、鯖魚、秋刀魚等魚類，如果鮮度不佳，可能引發中毒。快來看看怎麼吃得安心，遠離中毒風險！症狀像過敏！這些魚保存不當，恐釀組織胺中毒鮪魚、鯖魚、鰹魚等魚類因含血合肉較多，游離組胺酸含量相對較高，一旦保存不當（貯放在高於15～20℃ 的環境中）......詳全文良醫健康網 ・ 2 小時前