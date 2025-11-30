肌智行不行 全能挑戰賽 為長輩打造一場找回主動權的健康行動

六角槓硬舉男性冠軍賴濟榮 68 歲、女性冠軍張淑超60歲與台灣費森尤斯卡比股份有限公司邱建智總經理、失智者照顧協會秘書長陳淑圓合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】肌少症與失智症，兩大高齡健康警訊正逐漸影響長者的生活品質與自立能力。然而，預防不該等到發生才開始，照顧也不只能被動接受。29日由社團法人中華民國失智者照顧協會推動的「肌智行不行 全能挑戰賽」，正是為了回應這樣的需要。一場不只是挑戰體能的活動，更是一場喚醒銀髮行動力與自信的旅程。

從動起來開始：身體，是最好的防線

許多人以為「變老」只是自然現象，但在醫學上，肌肉流失、平衡退化與記憶衰退，往往可藉由早期介入而延緩惡化。這場活動特別設計出結合肌力與腦力的挑戰賽程，包括腿力、握力與核心穩定等基礎關卡，再搭配腦部活化互動，讓長者在安全、有趣、被鼓勵的環境中，重新認識自己的身體與能力。

肌智行不行挑戰賽-男生冠軍 賴濟榮、亞軍 翁滄海、季軍 林錦墩女生冠軍 張淑超、亞軍 李慧敏、季軍 胡玉蘭及賴曼玲 與台灣費森尤斯卡比股份有限公司邱建智總經理、失智者照顧協會秘書長陳淑圓合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

預防，是每天的選擇

在往年舉辦的挑戰賽中，曾有長者在舉重關卡後開心地說：「我還以為我沒力了，結果居然做得到！」也有不少長者在完成挑戰後露出驚喜的笑容，許多人表示：「原來我還可以完成！」這些看似簡單的動作，背後卻代表著身體的穩定、生活的自主，以及對自己未來的掌握感。

肌少症會讓長者在無聲中逐漸失去行動力與生活參與的能力，而這樣的退化，也常成為失智發展的重要推手。因此，透過日常的肌力維護與社會互動，不僅能延緩退化，也能幫助長者重新建立起「我是有能力的」自我認同。

失智者照顧協會代言人謝祖武與理事長邱百誼呼籲關注長者健康，攜手台灣費森尤斯卡比股份有限公司透過捐贈協會1200瓶倍速益開啟對長者的公益關懷。（圖/記者廖妙茜翻攝）

陪伴的意義，不只是在身邊

活動中，許多家庭成員與志工陪同參與，不僅是陪長者完成一場挑戰，更是一種世代間的連結與理解。協會推動這項活動的初心，是希望透過具體行動，讓社會看見長者的潛力與需求，也讓照顧的角色不再只是單向的給予，而是一場互相成就的旅程。

從現場互動中可以感受到，當長者獲得適當支持與引導，不僅可以完成挑戰，更能從中獲得自信與動力。而這樣的改變，將成為家庭與社區中最柔軟、卻最堅定的照顧力量。

失智者照顧協會代言人謝祖武、理事長邱百誼、台灣費森尤斯卡比股份有限公司總經理邱建智合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

建構一張更有韌性的照顧網

未來，這樣的活動將不只是一場賽事，而是一個持續性的社區參與平台。長者需要的，不只是照顧，而是能夠「自己照顧自己」的信心與能力；社區需要的，也不只是資源，而是一種能共感、共學、共做的文化。



透過「肌智行不行」的行動實踐，我們看到的是一個正在建立的照顧新模式—不是單向給予，而是彼此陪伴；不是被動接受，而是主動參與。

參加活動的所有高齡長者。（圖/記者廖妙茜翻攝）

健康從來不是理所當然，但我們可以一起讓它成為可能。

今年失智者照顧協會特別與台灣費森尤斯卡比股份有限公司合作，邱建智總經理親臨現場捐贈倍速益1200瓶，參加比賽長輩都有獲得這份獎勵！今日的六角槓硬舉男性冠軍賴濟榮 68 歲 舉出145公斤成績，女性冠軍張淑超60歲舉出100公斤成績，讓人看到長者可以透過長期的肌力訓練得到健康的身體！