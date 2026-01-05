肌肉不退化重訓解謎思 洪英俊醫師硬舉200公斤奪牌

嘉義活齡運動中心學員洪英俊醫師高興地咬著銅牌與教練王皓譽合影

嘉義活齡運動中心學員洪英俊醫師，日前在教練王皓譽的帶領下，北上參加聖誕老人硬舉大賽，在眾多參賽者中脫穎而出，不僅突破個人年度目標，更在競爭激烈的賽事中勇奪第三名！展現了驚人的肌力，公開「恢復力」與正確肌力訓練，更強調肌力訓練對於健康的重要性。

洪英俊醫師表示，這次比賽是他首次挑戰200公斤的硬舉，也是他為自己設定的年度目標。他在比賽中成功舉起200公斤，不僅突破了自己的紀錄，也達成了目標。洪醫師提到，2025年是他訓練上的一個關鍵轉捩點，他深刻體會到「訓練後的休息與恢復」對於肌力成長的重要性。

嘉義活齡運動中心學員洪英俊醫師北上參加聖誕老人硬舉大賽，勇奪第三名。

洪醫師強調，許多民眾對重訓最大的迷思，就是「練越多、進步越快」，但事實正好相反。他說：「以前我每天在家自主訓練，但進步很慢。」2025年洪醫師與教練討論後改變策略，一週約兩次，每次一小時，在活齡運動中心上課時做訓練，平時在家則針對痠痛的部位，使用電動按摩棒按摩臀肌、後大腿及背部，並補充高單位維他命C，加速肌肉修復，在家如要繼續運動，則做沒運動到的部位，否則就休息，讓肌肉修復。透過這樣的調整，洪醫師的肌肉恢復速度從過去的三到五天，大幅縮短到一天，讓他能夠更有效地進行訓練，不斷突破自我。

「重量訓練的本質，是先破壞肌肉，再讓它修復、重組成更強的狀態。如果只破壞、不修復，反而會讓身體越來越虛弱，甚至增加受傷風險。」因此，除了恢復的重要性，洪醫師也強調飲食對於肌力訓練的影響。他表示，訓練前會攝取地瓜等好的澱粉類，提供能量；訓練後則補充約100公克的鷹嘴豆或毛豆等蛋白質，幫助肌肉修復。此外，每天攝取一到兩包維他命C，也是他加速恢復的小秘方。

洪英俊醫師首次挑戰200公斤的硬舉，也是他平時運動為自己設定的年度目標。

活齡運動中心教練王皓譽表示，洪醫師剛來的時候，姿勢並不標準，還有駝背的問題。透過循序漸進的訓練，調整姿勢，並逐步增加重量，才發掘出洪醫師的潛力。他強調，肌力訓練不只是年輕人的專利，對於長輩來說，更能有效預防肌少症、增加骨質密度，降低跌倒的風險。

「鼓勵長輩們多出來運動，不論是重訓或其他活動，都能讓身體更健康、心情更開朗，」王皓譽教練呼籲。他同時提醒，有骨質疏鬆的長輩，在進行肌力訓練時，更要注意循序漸進，並在專業教練的指導下進行，才能確保安全。

活齡運動中心教練王皓譽平時教導洪醫師，兩人經常討論如何增加肌力

撰文、攝影／張菊芬