肌肉也能拯救世界！ 日本長照機構招「猛男照服員」盼化解缺工危機

肌肉發達的照服員，讓長照機構的缺工危機緩解。翻攝@yusukeniwa32 X帳號



據日本媒體今天（11/7）報導，愛知縣一家照護機構，以免費健身房、蛋白粉津貼等福利，吸引不少對健身有興趣的「猛男照服員」加入，若能繼續改變業界形象，讓更多年輕人成為照服員，未來有望緩解缺工危機。

據「日テレNews」報導，日媒記者近日走訪一間位於愛知縣一宮市的照護機構，現場出現多名肌肉發達的男子，他們都是照服員，正在協助身障人士，穿上衣服、移動身體，並一起做肌力訓練。

一名27歲的照服員立見北斗受訪表示，從事照護工作，需要不少體力，例如支撐起身障者的身體，「利用腿部與腰部的力量，將對方抬起，能減少對腰部的負擔。」據悉，立見平時就會做肌肉訓練，累積的體力與知識，正好能在工作時派上用場。

接受立見照顧、53歲的小島義樹說道：「他總是盡力幫助我，我相當信賴他。」

報導指出，2023年日本540家身障者照護機構，開出910名正職員工的職缺，但最終錄用的人數，僅佔了一半左右。

不過，這家位於愛知縣一宮市的照護機構，卻成為缺工現狀的一大例外，該機構以「員工肌力訓練」作為宣傳特色，一年吸引超過1千位應徵者，其中大多是肌肉發達的青年。

這家機構提供的特殊制度，讓有興趣健身的青年相當嚮往，包括：提供免費健身房；每天2小時的健身時間，算在工時內；每月提供2萬日圓（約4千元台幣）的費用，讓照服員購買蛋白粉等健身商品；如果員工有意參加健美比賽，費用由公司負擔。

照服員立見說明，就是這些福利，讓他決定來該機構當照服員，「透過照護的工作，讓我的肌肉也能為社會做出一點貢獻，真是太好了。」

該機構的社長丹羽悠介強調：「照護產業長年面臨人力不足的問題，希望能透過『肌肉』改變業界的形象，讓更多年輕人加入。」

