肌肉也能拯救世界！日長照招「猛男照服員」救缺工
日本這家企業堪稱是擁有「最多肌肉猛男」的長照機構！日本愛知縣一家業者為了解決缺工問題，打出「免費健身房和蛋白粉津貼」等誘人福利，吸引不少對健身有興趣的「猛男照服員」加入照顧及搬運病患，還讓許多長輩及身障人士說，因此得到許多活力。
三名肌肉猛男脫去上衣，露出精壯的二頭肌和背肌，讓許多長輩看了好害羞，這裡是愛知縣一家長照中心，結實的肌肉男其實都是這裡的長照員。
猛男長照員：「12。」猛男照服員在鏡頭前大秀二頭肌和三頭肌，讓棚內主播看到目瞪口呆，許多現場的長輩及身障人士也特別有活力跟著做。
猛男長照員立見北斗：「34。」不管是為身障人士移動身體，還是帶動暖身，猛男照服員都得心應手。
長照機構身障者：「因為他們很精壯，所以我很放心讓他們抱著我移動。」
由於日本長照人才長期缺乏，這家照護機構突發奇想，以「員工肌力訓練」作為宣傳特色，沒想到一年就吸引1千名健身愛好者應徵。
猛男長照員立見北斗：「因為我們做過很多肌肉訓練，所以在做長照和許多需要力氣的工作，能發揮很大的功用。」
大家慕名而來，還有一大原因就是福利超誘人，因為8小時內，有2小時可上公司免費健身房鍛鍊。
訓練教練：「就這樣往下，沒錯沒錯。」
還補助2萬日幣可買蛋白粉等健身商品，若想參加健美比賽，公司還會全額負擔，讓許多喜愛健身的青年趨之若鶩，也沒想到，能夠練肌肉解決缺工危機，還能為社會做出貢獻。
