肌肉山山「客語、中文、韓文」錄節目「隨便翻譯」原因曝光 第一天就躲床上哭
由台韓聯合製作的全新實境慢綜藝《細細山路私密達》於 4 日舉行正式開播記者會，集結金鐘得主彭小刀、韓國影后金荷娜、人氣男團 INFINITE 主唱南優賢，以及百萬人氣 YouTuber 肌肉山山同台分享拍攝秘辛。其中，擔任節目溝通橋樑與翻譯重任的肌肉山山，竟當眾致歉坦言在拍攝期間曾「隨便翻譯」，並爆料自己因為壓力太大，在開拍第一天晚上就躲在床上偷哭，引發全場驚訝。
與頂級巨星同台壓力大 肌肉山山首晚崩潰落淚
在節目中扮演重要「橋樑」角色的肌肉山山，不僅要處理韓文，還得應付客語與中文的轉換，這讓自我要求極高的他感到重壓。他透露，事前與彭小刀碰面時，得知來賓竟是影后金荷娜、男神南優賢與李濬榮等韓國頂級巨星，第一反應是「不可能吧！真的嚇到」，內心非常不相信這些大明星會來參加。
由於想把翻譯與主持的工作做到最好，肌肉山山在拍攝初期深陷挫折感。他在記者會上感性告白：「我其實沒有跟別人說過，但我第一天的時候，晚上就在床上哭了」。他坦言當時心裡總覺得「自己想做好，但是做不好」，那種無形的壓力讓他一度情緒失控。
「隨便翻譯」原因揭曉 成員心疼喊要請吃飯
有趣的是，肌肉山山表示：「但是從第二天、第三天，刀哥、還有我們 sky 姐姐（金荷娜），還有優優（南優賢），還有榮榮（李濬榮），都為我支持。他們說：『山山，你真的很棒！山山，沒關係。』就是每天、每天都這麽支持我，然後就慢慢的，我也放開了！第三天、四天的時候，就我也隨便翻譯，因為他們也反正不會聽懂。」突如其來的坦白逗笑全場。肌肉山山也趁機誠心道歉：「因為他們反正也聽不懂，所以我也在中間就隨便翻譯了，我也放鬆了，對不起，反正節目組也聽不懂。」這段真實內幕讓全場笑聲不斷，卻也道出他在高強度工作下尋求心理平衡的無奈。
聽聞肌肉山山曾偷偷落淚，南優賢與金荷娜都表示當時完全沒發現他壓力這麼大，感到非常抱歉。南優賢直呼：「我們那時候應該要早點發現的」，金荷娜則心疼地說：「真的不知道他在背後累積了這些壓力，對不起，我會請你吃好吃的東西」。
彭小刀力挺暖心翻譯 跨國友誼成節目亮點
儘管肌肉山山自嘲「隨便翻譯」，但身為在地大哥的彭小刀對他讚譽有加，認為他的翻譯非常有溫度，讓人感到安心。彭小刀指出，山山不僅要負責翻譯，還要私下做功課把客家文化知識轉達給韓國成員，是整趟旅程中最辛苦的人。
《細細山路私密達》節目名稱結合了客語「細路」（小徑）與韓語語尾「私密達」，將於 2 月 8 日正式首播。觀眾將能看到這群跨國成員如何在肌肉山山的穿針引線下，克服語言障礙，走進台灣樟之細路，展開一場充滿笑料與淚水的療癒之旅。
