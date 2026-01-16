肌肉流失無聲無息 虛胖無力健康警訊
身材瘦弱的長輩，才會有肌少症嗎？其實這是錯誤迷思。隨著年齡增長，就算體重不變，身體組成還是會變化，肌肉量從40歲開始加速減少，但脂肪量卻是會持續上升，一旦成為"肌少型肥胖"，疾病風險，更是高出一般人，因為它結合"肌肉不足"、"脂肪過多"兩大風險，容易四肢無力、跌倒、骨折。如何檢視自己有肌少風險？發現走路變慢、握力下降，沒辦法擰毛巾、轉開瓶蓋，或是爬階梯變得困難、沒力氣，再來就是，六個月內，體重突然減輕都是風險，想要逆轉，就得從補充蛋白質與運動下手。
擰毛巾這個再日常不過的動作，您有辦法做到嗎？如果不行，這可能是「肌肉」在悄悄流失。臺安醫院復健科主治醫師 鍾佩珍：「(發現)走路變慢了，第二個 我的手 ，做日常的生活東西 做不到了，第三個，你發現你沒辦法去爬那個階梯，然後再來容易摔跤，六個月以內 你完全生活是正常的，你沒有任何的減肥的計畫，可是它(體重)就不見了5公斤。」
從生活就能檢視，自己是不是有肌少症，隨著年紀越大、風險越高，過往大家可能都會覺得，「瘦」才會出現問題，其實肥胖的人，更是高危險群，而且受傷風險也提升。臺安醫院復健科主治醫師 鍾佩珍：「用很少的肌肉量，去撐你那麼重的體重的話，很容易發生問題，就是等於說 你用很少的力量，去支撐一個很大的一個重量的東西，它會比如說 摔跤。」
董氏基金會食品營養中心主任 許惠玉：「事實上我們的肌肉量是慢慢衰弱的，我們的脂肪量是慢慢上升，所以即使我們的體位 ，BMI看起來是一樣的，可是他如果是原來就是胖胖的，可能都有肌少 ，就是肥胖肌少症的風險。」
別讓別肥胖、吞噬健康，根據《美國醫學會網絡開放期刊》的研究，針對將近6千位，45歲以上成年人，進行測試發現，握力正常，但體脂過高、肌肉量過低的人，死亡風險↑57%。臺安醫院復健科主治醫師 鍾佩珍：「40歲(後)是用8%的速度，每10年不見，可是70歲以後是雙倍，用15%肌肉量一直在減少。」
董氏基金會食品營養中心主任 許惠玉：「植物性的蛋白質做為最優先的考量，一天大概至少有一半(攝取)，來自植物性的蛋白質，那再來就是我們要運動，那當然我們要做肌力運動，肌力運動就是核心運動，那它不見得會讓你很喘，可是如果長時間 你如果做久了，其實它自然有有氧的效果。」
想逆轉或預防肌少症，就從營養、運動，兩個層面著手，別讓「肌少型肥胖」成為隱形的健康殺手。
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 5 小時前 ・ 73
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
不只甜食是大忌！醫揭「4吃法」害得糖尿病：愛吃宵夜也中鏢
糖尿病與日常飲食息息相關。功能醫學醫師劉曜增在YouTube頻道指出，若長期維持不良飲食型態，恐增加糖尿病風險，並分享「4種常見吃法」，提醒民眾特別留意，例如高鈉的重口味飲食，可能影響胰島素敏感性，以及經常吃宵夜，長期下來不利於血糖調控。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%
生活中心／杜子心報導你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 3
一天吃3顆水煮蛋不夠？醫揭「最營養數量」
生活中心／杜子心報導過去不少人都被灌輸「雞蛋吃多了會讓膽固醇超標」，甚至認為一天最好不要吃超過3顆蛋等觀念，因此不少人早餐只敢吃1顆水煮蛋，還會刻意把蛋黃挑掉。不過，家醫科醫師李思賢指出，這樣的飲食觀念其實早已跟不上現代醫學研究，雞蛋不只沒有想像中可怕，反而是多數人長期低估的高營養食物，吃得太少才是真正的問題。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 10
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 12
魚類這些部位重金屬、毒素最多！吃鮭魚多1步驟少40％重金屬
吃魚健康，好處也很多，不過營養師張語希提醒，吃錯魚暗藏健康風險，甚至可能將重金屬吃下肚，建議大家參考正確挑選和烹調方式，才能真正吃出營養與健康。 魚類3部位重金屬、毒素最多 營養師張語希表示，健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
10種原因會讓小腿抽筋：小心是腎病、肝病前兆！腳抽筋快吃這些
夜間突如其來的小腿抽筋不僅會打斷睡眠，更可能是身體發出的重要警訊。研究指出，約33%成年人每年至少經歷一次夜間腿部痙攣，而中老年人發生率更高。腎臟科醫師洪永祥提醒，經常性抽筋不單影響睡眠品質，更可能是健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
接種「帶狀皰疹疫苗」有補助！防「皮蛇」神經痛、還能降失智風險20％…全台13縣市資格條件一次看
根據統計，台灣每年約有1萬2千人因帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）就醫，年齡越大發病風險越高。疾管署指出，台灣每3人中就有1人一生可能罹患一次。 帶狀皰疹源自水痘病毒潛伏在神經節中，當免疫力下降、壓力過大或有慢性病時容易復發，引起紅疹、水泡與神經痛，發作時如火燒、電擊，且傷口會有灼燒感，甚至連碰到衣服或被風吹到都會痛，痊癒後還會留下長期的抽痛、麻痺、刺癢。 醫師建議，50歲以上或高風險族群可考慮自費接種疫苗預防。目前有兩種疫苗可選：減毒活性疫苗（伏帶疹）與重組型疫苗（欣剋疹），效果與適用族群不同。而全台共13縣市提供公費補助，資格條件、準備文件、補助金額一次看懂。 (原文刊載於2025/9/3，更新時間為2026/10/14)幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 12
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 1 小時前 ・ 1
24歲女暴肥近30公斤！「臉腫發麻」以為吃胖竟是尿毒症 1飲食習慣曝
根據《都市頻道》報導，小然過去並無家族病史，也不嗜飲含糖飲料，僅偏好重辣口味。起初，她將體重暴增歸咎於飲食問題，嘗試控制熱量攝取與運動減重，卻始終成效不彰。隨著症狀惡化，她的臉部與四肢明顯腫脹、體感不適，最終緊急送醫，經診斷後確診為腎功能衰竭導致的尿毒症...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 2
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
「公主病」真的存在！32歲女工程師身體莫名疼痛 看身心科才知罹病真相
竹科一名32歲王姓女工程師，最近工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。她奔走多家醫院，接受各種檢查都找不出病因，疼痛不僅影響生活和工作，也讓她開始擔心自己罹患重大疾病，隨之陷入低落憂鬱。姊妹淘 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
挖耳朵挖到罹癌！醫點1致命壞習慣 出現這些症狀快就醫
中國一名男子因為愛乾淨，養成每天挖耳朵的習慣，結果這個卻成了他罹患罕見癌症的原因。醫師解釋，反覆的傷口破壞和癒合讓細胞往腫瘤方向發展，最終變成惡性腫瘤，醫師就示警，如果出現癢、腫，甚至「流湯」就要趕快就醫。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
減脂、養生族快看！奇亞籽「1吃法」恐腸道阻塞 4族群小心吃
奇亞籽是許多減脂與養生族群的熱門食材之一，但若食用方式不當，很有可能會造成身體負擔。對此，護理師出身的健康主廚陸巧因列出5個關於奇亞籽的小知識與飲食禁忌，提供民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
11歲女童旅遊返台「大叫一聲」猝逝 醫：心肌炎病程快恐致命
一名11歲女童與家人前往中國旅遊，期間出現感冒、心臟不適情況。根據《ETtoday新聞雲》報導，女童返台後，在車上突然大叫一聲，隨即失去呼吸心跳，被緊急送醫、裝葉克膜搶救，仍回天乏術，初步判斷疑似心肌炎。台中市小兒科醫生施勝桓提醒，去年耶誕節後，包括台灣、日本、大陸等都爆發流感疫情，尤其搭乘飛機在密閉空間更容易被傳染，民眾出國前該打的疫苗還是要打，有些民眾還會準備抗病毒藥物在身上，以防不時之需。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
國寶茶、康普茶哪個比較健康？超多研究推薦：降膽固醇、穩血糖選它
國寶茶、康普茶哪種比較好？功能醫學醫師劉博仁表示，國寶茶可以降壞膽固醇、穩血糖；康普茶則有保護肝臟、潛在抗癌效果。 國寶茶有助降低壞膽固醇 劉博仁指出，國寶茶是一種不含咖啡因的草本植物，非常適健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
天冷膝蓋卡卡！醫示警「4地雷食物」別碰 恐縮短關節壽命
天氣轉冷，身體循環速度變慢，組織修復能力也隨之下降，關節周圍的發炎物質更不容易被代謝，容易引發不適。疼痛專科醫師邱柏鈞指出，此時應避免攝取過多高糖、油炸、加工食品或酒精，否則恐讓關節卡卡的情況更加惡化。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
超扯！倉庫藏「過期8年」雞排 高雄業者遭重罰30萬
衛生福利部食品藥物管理署公布「114年度輸入業登錄情形查核專案」結果，共有9家業者因違反食品安全相關規定遭裁罰，總計開罰54萬元。其中位於高雄的東侯實業股份有限公司因囤積大量過期產品，單獨被罰30萬元，成為此次專案中受罰最重的業者。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 24