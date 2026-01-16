肌肉流失無聲無息 虛胖無力健康警訊

身材瘦弱的長輩，才會有肌少症嗎？其實這是錯誤迷思。隨著年齡增長，就算體重不變，身體組成還是會變化，肌肉量從40歲開始加速減少，但脂肪量卻是會持續上升，一旦成為"肌少型肥胖"，疾病風險，更是高出一般人，因為它結合"肌肉不足"、"脂肪過多"兩大風險，容易四肢無力、跌倒、骨折。如何檢視自己有肌少風險？發現走路變慢、握力下降，沒辦法擰毛巾、轉開瓶蓋，或是爬階梯變得困難、沒力氣，再來就是，六個月內，體重突然減輕都是風險，想要逆轉，就得從補充蛋白質與運動下手。

擰毛巾這個再日常不過的動作，您有辦法做到嗎？如果不行，這可能是「肌肉」在悄悄流失。臺安醫院復健科主治醫師 鍾佩珍：「(發現)走路變慢了，第二個 我的手 ，做日常的生活東西 做不到了，第三個，你發現你沒辦法去爬那個階梯，然後再來容易摔跤，六個月以內 你完全生活是正常的，你沒有任何的減肥的計畫，可是它(體重)就不見了5公斤。」

從生活就能檢視，自己是不是有肌少症，隨著年紀越大、風險越高，過往大家可能都會覺得，「瘦」才會出現問題，其實肥胖的人，更是高危險群，而且受傷風險也提升。臺安醫院復健科主治醫師 鍾佩珍：「用很少的肌肉量，去撐你那麼重的體重的話，很容易發生問題，就是等於說 你用很少的力量，去支撐一個很大的一個重量的東西，它會比如說 摔跤。」

董氏基金會食品營養中心主任 許惠玉：「事實上我們的肌肉量是慢慢衰弱的，我們的脂肪量是慢慢上升，所以即使我們的體位 ，BMI看起來是一樣的，可是他如果是原來就是胖胖的，可能都有肌少 ，就是肥胖肌少症的風險。」

別讓別肥胖、吞噬健康，根據《美國醫學會網絡開放期刊》的研究，針對將近6千位，45歲以上成年人，進行測試發現，握力正常，但體脂過高、肌肉量過低的人，死亡風險↑57%。臺安醫院復健科主治醫師 鍾佩珍：「40歲(後)是用8%的速度，每10年不見，可是70歲以後是雙倍，用15%肌肉量一直在減少。」

董氏基金會食品營養中心主任 許惠玉：「植物性的蛋白質做為最優先的考量，一天大概至少有一半(攝取)，來自植物性的蛋白質，那再來就是我們要運動，那當然我們要做肌力運動，肌力運動就是核心運動，那它不見得會讓你很喘，可是如果長時間 你如果做久了，其實它自然有有氧的效果。」

想逆轉或預防肌少症，就從營養、運動，兩個層面著手，別讓「肌少型肥胖」成為隱形的健康殺手。

