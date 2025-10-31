肌肉痠痛總是好不了？ 網議8大有效舒緩方式

台中市 / 綜合報導 農業部公布非洲豬瘟的病毒基因定序，確認是重組株，和中國及越南的相似度超過百分之99。而台中市廚餘掩埋又被市議員抓包，建設局調派包商，用大貨車載運土石到文山掩埋場掩埋廚餘，當場被環保局請回，原因就是那些土石粒徑太大顆根本蓋不住廚餘也無法防臭，市議員痛批，市府才因為廚餘覆蓋不夠落實，被中央糾正，現在又載土石去覆蓋廚餘，怒批建設局根本是提油救火的豬隊友。好幾輛大貨車深夜開到文山掩埋場入口，排隊等進場，台中市議員江肇國爆料，這些大貨車是建設局養工處連夜調派的包商開來的，車斗載的全都是石頭和土塊要進場掩埋廚餘，不符合規定當場被環保局請回，台中市議員(民)江肇國說：「是哪一個豬隊友，去請建設局來提油救火，調這些包商們的土，而且又沒有細查它們是否符合規定。」江肇國痛批市府亂成一團樣樣出包，怎麼會拿粒徑大的土石去覆蓋廚餘，台中市環保局主秘江明山說：「市府整個團隊，都一起想來幫忙，建設局當然也自動提出他要來幫忙。」環保局說建設局是主動、好心想幫忙，才找來包商載土石過來，但好心卻不用心，環保局用來蓋廚餘的是粒徑小的土沙，能嚴密蓋住廚餘還可以防臭，但粒徑大的土石無法嚴密蓋廚餘，縫隙大也無法防臭。台中市環保局主秘江明山說：「粒徑比較大，環保局認為不適合，所以就沒有讓這些土方，進到我們的掩埋場來。」環保局強調，依照中央規定，50公分的廚餘用30公分的覆土去掩蓋，以三明治的方式先廚餘再覆土，如果廚餘水還會像這樣冒出土面，就會再加碼20公分，用50公分的覆土去蓋。台中市環保局主秘江明山說：「它經過一個晚上，那上面就會冒水上來，廚餘水上浮沒問題，它絕對都在我們的掩埋坑裡面。」民代緊盯廚餘掩埋的狀況，還有民代發現，案場在10月13日賣到大安肉品市場的豬，跟市府疫調的頭數有出入。台中市議員(民)陳俞融說：「梧棲區農會的頭數是32頭，短差了4頭，去了哪裡。」陳俞融提供10月13日案場送到大安肉品市場的毛豬數量，表格顯示有32頭，說是路上死了2頭，然後賣出去到盤商、菜市場的有28頭，那另外2頭去哪，衛生局長曾梓展說他不曉得，因為只有掌握流到市面的28頭，沒賣出的那4頭去哪了，後續怎麼處理會再釐清。而農業部也公布非洲豬瘟的病毒基因定序，確認基因是重組株，和中國以及越南的病毒株，相似度分別為99.95%和99.92%，因為太相近，所以無法確認病毒是來自中國還是越南。 原始連結

華視影音 ・ 12 小時前