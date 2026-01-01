肌肉萎縮症勇闖世界摘獎 張孜維獲金鷹獎：勇氣會不斷長出

八里愛心教養院張孜維榮獲第29屆金鷹獎。（圖／新北市社會局）

張孜維要前往東京參加帕運前，新北市長侯友宜特別為他召開記者會，鼓勵他勇敢逐夢。（圖／新北市社會局）

新北市立八里愛心教養院院生張孜維自幼因罹患肌肉萎縮症，5歲時便入住教養院至今，張孜維近日獲得第29屆全國身心障礙楷模「金鷹獎」最高榮譽，他特別將這份榮譽帶回新北市社會局，感謝市府和教養院33年來的培育，以及數不清的善心團體資助和支持。他說，正因為有大家的幫忙，纖弱的雙手才能推開人生沉重的大門，而他的勇氣也才能像指甲跟頭髮一樣不斷地長出。

張孜維抱持毅力，不斷自我突破，不僅完成大學、研究所學業，目前還攻讀國立體育大學體育研究所博士班。他多次代表台灣參加亞洲帕運、世界帕運地板滾球大賽，贏得多面獎牌，為國爭光。

張孜維將榮獲金鷹獎的殊榮分享長年培育的社會局長李美珍（左）和院長劉文湘（右）。（圖／新北市社會局）

張孜維因先天性肌肉萎縮，沒有力氣做大動作，即使用電動輪椅移動，也只能運用四肢末梢的手指和腳趾。在小時候需要手動推輪椅，100公尺的路他就得耗費幾十分鐘。就讀士林高中時，必須搭乘復康巴士，每天早上7點，院內老師和同學，就會人手一支電話，趕緊搶線幫他預約。他說教養院就像是他的家，迄今回想，仍無限感念所有家人的照顧。

在教養院成長過程中，有機緣接觸到地板滾球，教練胡家榮特地為他量身訂做軌道以及推桿，張孜維努力學習，克服各種困難和挑戰，逐漸地在地板滾球展現運動才華，不僅在民國111年摘下全國身心障礙國民運動會的金牌，還多次代表台灣參加帕運。每次參賽，胡家榮教練總為他打造一套全方位訓練菜單，以提升基本功、戰略和體能等。

張孜維表示，他參加過香港、杜拜、日本和波蘭波兹南2023地板滾球世界挑戰賽等，前社會局長張錦麗歷年來媒合新北市不動產代銷經紀商業同業公會、淡水清水巖祖師廟、淡信社福基金會、張廖簡宗親會、金山財神廟及亞式公司與單車網路扶輪社等社會資源，一方面資助出國比賽費用，另方面支援學業和更新電輪。在前往東京參加帕運時，侯友宜市長也特別召開記者會祝福他勇敢逐夢。

張孜維到社會局局務會議獻獎，與局長、副局長前後任院長、主秘及相關主管合影。（圖／新北市社會局）

回首成長歷程，張孜維最感念的除了教養院的師生，就是媽媽了。他說：「感謝媽媽願意把我生下來，才讓我有機會體驗這麼精彩的人生。」金鷹獎原來是114年11月29日，在財團法人張榮發基金會舉辦，由衛福部長石崇良親頒，但因典禮前他生病發高燒，住院治療，醫生以健康因素不讓他前往人多的場合，以免再受感染，教養院緊急連絡，最後由孜維的母親代表上台受獎，教養院親友團仍到場熱烈的加油。

與孜維相處10年的教養院前任院長謝鑫敏表示，孜維非常的努力，為教養院爭取了許多獎牌，也激勵了其他院生。現任院長劉文湘表示，院房內的其他院生都很聽孜維的話，因為他是榜樣。社會局主秘黃逢明說，他敬佩孜維是生命的鬥士，曾說不知還能活多久，因此要把握住每一天。

社會局長李美珍表示，她從孜維身上看到生命的堅韌，儘管面對身體的侷限，但他不斷學習，不斷超越自我，不管是在生活上、學業上或地板滾球運動上。也由於他的努力和表現，讓更多的社會人士或善心團體看見身心障礙者的無限潛能，更樂於伸出援手幫助身障朋友。孜維可說是用生命影響生命的最佳典範。

