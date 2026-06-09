「肌膚發光特調」果昔網路爆紅 專業藥師分析優缺點

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神秘的「發光特調」果昔在網路上爆紅，藥師陳澤鈞以專業角度分析成分搭配適當與否，供民眾參考。（翻攝《肌情藥師－藥師How棒》臉書）

最近在社群軟體Threads上，有許多有健身或健康需求的網友，分享一杯神秘的「發光特調」果昔，號稱將優格（牛奶）或豆漿、好市多購買的冷凍藍莓加上香蕉，喝了會讓「肌膚發光」，且「喝不到一週超有感」。但同時也一直有人在討論：「藍莓打成汁會破壞營養？」 「跟優格或牛奶一起打，會不會互相抵消？」 「香蕉的酵素會把藍莓的花青素破壞掉」等問題，知名醫藥粉專《肌情藥師－藥師How棒》主持藥師陳澤鈞透過專業分析，分析這杯果昔的優缺點。

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關於「藍莓打成汁就是破壞營養」？陳澤鈞表示，這個問題只對一半。民眾在好市多購買冷凍藍莓後，用果汁機連渣現打現喝，高速攪打有兩面作用，一方面把藍莓的細胞壁打破、幫助釋放花青素；另一方面攪打時吸入的氧氣會加速花青素氧化，所以最後到底是「加分多」還是「扣分多」沒辦法一概而論。再者，若是用榨汁機過濾掉藍莓的渣，但纖維、果膠跟部分結合在果渣上的植化素 被丟掉，這個才是真正的「破壞」，少了纖維跟飽足感、糖份相對更濃縮，整體營養完整度比「連渣全喝」差很多。

至於有網友提到，打完果汁後，放著等一下才喝比較好？陳澤鈞說，花青素是水溶性，不耐光、不耐空氣氧化，攪打過程引入的氧氣會持續作用。所以「藍莓打完幾分鐘到幾小時內就會流失營養」這種說法沒有直接的研究數據支持，但時間拖越久氧化還是會累積，所以現打就喝最理想；如果做大份量，建議冷藏保存，並且不要敞口暴露在空氣中。所以「打成汁」本身不是大問題，用對機器、盡快喝完才是關鍵。

此外，關於「跟優格、牛奶一起打會抵消花青素」？陳澤鈞認為，這問題也只對一半。優格跟牛奶對藍莓花青素的影響不一樣，優格是牛奶發酵後的產物，pH值通常約在4.0到 4.5，屬於酸性環境；發酵過程中，部分乳蛋白 也會被分解成較小的胜肽與胺基酸。因此，優格和藍莓一起吃，不需要過度擔心「營養完全被抵消」。

而用牛奶則會降低花青素吸收，但不是「完全沒效」，要注意「降低吸收」不等於「完全沒效」。藍莓的營養還在，只是身體能利用到的部分變少。所以如果民眾習慣藍莓配牛奶，不是大問題，但站在營養學角度，會更推薦藍莓加無糖優格、藍莓加無糖豆漿，或單純白開水打成果昔。

對於「香蕉的酵素會破壞藍莓花青素」？陳澤鈞說，目前沒人能給確定答案。 有研究發現香蕉裡有一種叫「多酚氧化酶」的東西，會降低另一種多酚（黃烷醇）的吸收。但這個研究測的不是藍莓的花青素，所以「香蕉會破壞藍莓花青素」這個說法目前只是化學原理推測，沒人實際測過。

陳澤鈞建議，如果民眾的目標就是「最大化花青素吸收」，那建議用鳳梨、芒果這些低 PPO 水果搭配藍莓，或者乾脆單純藍莓加優格不加香蕉，避開這個不確定性。但如果本來就喜歡香蕉順口、綿密的口感，這杯也不會「沒營養」，蛋白質、鉀、纖維跟飽足感都還在，只是花青素的吸收效率理論上可能稍微打點折扣而已。

陳澤鈞提醒，若想喝對果昔，必須記住5個 SOP：

一、用冷凍藍莓比新鮮的更好：美國 South Dakota 大學研究顯示，冷凍133 天的藍莓花青素濃度（8.89 mg/g）反而高於新鮮藍莓（3.32 mg/g），冰晶破壞細胞壁讓花青素更容易釋出。

二、用果汁機連渣全打，不用榨汁機。

三、打完 30 分鐘內喝完，不要做大份量放整天。

四、搭配無糖優格或無糖豆漿，不要再加糖。

五、不要加熱、不要打太久。

但也有3種人引用果昔時，必須要先注意飲用：

一、痛風／高尿酸的人：豆漿屬中普林，藍莓含果糖，整杯下去要算進每日攝取量 。

二、血糖偏高的人：一杯果昔（藍莓100g＋香蕉1條＋優格150ml）的糖份不低，要算進當天總糖量，建議分次喝

三、乳糖不耐／大豆過敏的人：選對應版本，二選一即可，不要硬喝。

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