肌膚4大問題：敏感、暗沉、毛孔紋路、鬆弛，原因＋解法一次看懂





誰不想要肌膚光滑無瑕如水煮蛋！但冬天劇烈溫差、乾燥、保養不當，都會使肌膚出現最常見的4大狀況，這篇就來分享狀況成因與解法！

肌膚問題1.敏感

肌膚問題1.敏感，推薦使用：KIEHL'S契爾氏急護霜，50ml NT.1,460圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

冬天與換季時刻最常出現的肌膚困擾！泛紅、敏感、發癢，成因可能有環境劇烈溫差、開暖氣太乾、或使用酸類保養不當，給肌膚過度刺激，或是太強力的清潔、醫美術後，都有可能造成膚況敏感脆弱。

推薦使用：KIEHL'S契爾氏急護霜

當肌膚敏感了最怕太刺激或負擔太重，契爾氏急護霜以清爽的凝霜質地，5秒瞬間吸收，帶來最有感的超強修復力！4種高機能修復成分：維他命原B5、植萃角鯊烷、高純度β-葡聚醣、抗炎紅沒藥醇，透過獨家「膚料級科技」，研磨成最親膚好吸收的大小，能順利穿透角質層進入肌膚底層發揮修復作用！皮膚科醫師崔美怡建議以「少量多次」方式使用，多次薄擦比一次厚擦更適合用於敏感肌修復！新品上市期間買就贈Square Studio聯名的「娃娃飲料提袋」。

肌膚問題2.暗沉

肌膚問題2.暗沉，推薦使用：肌膚之鑰 彩虹藻鑽光精華，40ml NT.10,500圖片來源：肌膚之鑰

以為太陽沒夏天那麼烈就輕忽防曬？冬天的紫外線一樣不可小覷！日曬、壓力、熬夜作息或是飲食過度精緻，都會使黑色素代謝失衡、肌膚加速糖化，引發色素沉澱、膚色黯黃。

推薦使用：肌膚之鑰 彩虹藻鑽光精華

從源頭改善色斑暗沉！從法國深海域發現亮白肌因「彩虹藻」，導入深海微生物成就「深海亮白酵素」，有著優越的淡化暗沉與提亮能力，經高純度發酵科技淬煉後，活性更高、吸收更好！成分中還有著資生堂專利「高濃度4MSK」針對斑點頑固色素，實測達97%感受黑斑淡化，還能預防新斑生成！

肌膚問題3.毛孔紋路

肌膚問題3.毛孔紋路，推薦使用：Josh Rosebrook 膠原彈力精華，30ml NT.4,380、多肽精華霜 22ml NT.2,480、玻尿酸活膚霜 22ml NT.2,180圖片來源：造咖編輯Vicky

冬天更容易有毛孔紋路、顯得粗大或顯眼，主要是因為乾燥缺水與角質代謝變差，導致皮膚屏障受損、膠原流失，循環變慢使得肌膚粗糙，細紋和粗大毛孔從情形更為加劇。

推薦使用：Josh Rosebrook 膠原彈力精華

由美好生活選物店hearth引進的草本植萃純素品牌Josh Rosebrook，創辦人為專業美容師身分，在比佛利山莊美容沙龍服務多年，逐漸發展一套肌膚的自然護理療法，結合東方草本植萃與西方仿生科技，找回肌膚原有的健康細緻與穩定度！《膠原彈力精華》透過發酵技術模擬出仿生膠原蛋白，能真正深層滲透並撐起肌膚的彈潤豐盈，搭配《多肽精華霜》將高濃度精華液轉化為輕如羽毛的「濃縮乳霜」，仿生胜肽、神經醯胺模擬肌膚原生結構，精準撫平細紋、強韌屏障，想要加強保濕亦可選擇質地接近膏狀、強力鎖水的《玻尿酸活膚霜》。

肌膚問題4.鬆弛

肌膚問題4.鬆弛，推薦使用：RéVive抗引力緊緻精華，30ml NT.19,800、抗引力緊緻面膜 5入NT.5,500圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

天冷因血管收縮、皮下循環減慢，養分和水分輸送不足，老廢物堆積，皮膚缺乏彈性，尤其身體需產熱禦寒，代謝會產生更多自由基，更加速輪廓線的鬆弛老化情形。

推薦使用：RéVive抗引力緊緻精華

專注醫學尖端科技與高效成分，媲美居家醫美的RéVive，領先業界首次採用「環狀」植物類A醇「太子參精萃」，比其他扁平狀類A醇結構消耗更少、吸收更好！透過類A醇強韌煥新、搭配三胜肽重建支撐，植物類肉毒「金鈕釦精萃」深層撫紋，從緊緻、撫紋、煥新3大面相，由底層到表層精準對抗鬆弛老化！絲滑質地有著淡淡粉紅光澤，吸收極快！推薦搭配《抗引力緊緻面膜》，除了含品牌專利複合緊緻胜肽，更加入四胜肽提升輪廓線拉緊密實感，彷彿幫臉蛋穿上塑身衣持續高效拉提！

