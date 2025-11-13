肖想歐洲建國！「詐騙女王」吸金2118億 赴英洗錢遭逮

錢志敏被查出持有超過6.1萬枚比特幣，四年間市值飆漲至2118億台幣。（示意圖／Pexels）





「三年的投資可換三輩子的富貴」，聽起來誘人，但這完全是詐騙手法。47歲中國女子錢志敏涉嫌以此為名，在中國非法吸金，之後展開近七年的海外逃亡生涯。她去年在英國遭逮，並因利用比特幣洗錢，被判刑十一年八個月。檢方指出，錢志敏曾幻想當「小國女王」，甚至冒用已故女星沈殿霞的照片，企圖辦理偽造證件。

英國警方：「Police！」

英國警方破門攻堅，床上正在熟睡的女子驚醒，滿臉錯愕，不敢置信。

英國警方vs.中國詐欺犯錢志敏：「英文只會一點點。」

廣告 廣告

誰也沒想到，這名看似普通的大媽，竟然是中國「比特幣女王」錢志敏。

中國主播：「2014-2017年間，她作為藍天格銳的實際控制人，以環保開發、比特幣挖礦等項目為幌子，承諾100-300%的高額回報。」

錢志敏以「三年投資、換三世富貴」的龐氏騙局，在中國非法吸金約1700億台幣，受害者超過12.8萬人。詐騙曝光後，她先逃往緬甸，再輾轉飛往英國。逃亡期間，她入住高檔酒店享樂，持有多本假護照，甚至貼上沈殿霞的照片呼嚨外國人，遊遍歐洲，還大量購買精品與豪宅洗錢，在英國多處置產。

網路影片：「我們建立了一個以零稅收和個人自由為基礎的地方。」警方調查發現，錢志敏甚至有「建國夢」，計畫買下歐洲一個不被承認的「利伯蘭自由共和國」，自封女王，還曾聲稱要「與台灣建交」，甚至編列預算經營關係。她還雇用一名30多歲的台灣男子擔任員工，該男子在案發後被捕，因無直接罪證，已於2024年11月返台。

英國皇家檢控署檢察官科爾維爾：「我們見證了錢志敏與林成學的判決，他們因此入獄。」

廣告 廣告

錢志敏被查出持有超過6.1萬枚比特幣，四年間市值飆漲至2118億台幣，暴增3.4倍，創下英國史上最大洗錢案。如今，她也為誇張離譜的行徑，付出慘痛代價。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北海道、北京都看得到極光！冰島憂心大西洋洋流崩潰

八炯、閩南狼遭懸賞110萬！陸配亞亞嗨喊：大快人心

印尼小三自己遭劈腿 竟切斷情夫重要部位

