肖想「82分潤被拒」罵老闆！女大生抱怨文被砲爛

生活中心／李汶臻報導

台中某大學行銷系學生團隊日前在2樓餐廳包場辦活動，竟向樓下知名炸雞店提出要0成本「八二分帳」合作，老闆Jimmy直接拒絕。豈料，團隊一女成員竟上網PO文抱怨此事，更開嗆炸雞店老闆「態度超爛」、「沒打狂犬疫苗」。話題持續延燒，當事老闆也跳出來還原事件始末。而當事女學生事後已刪除貼文並關閉帳號，學生團隊負責人也在留言區貼出道歉聲明，但卻被網友抓包3份聲明前後差很大，部禁讓人好奇急改口的原因。

廣告 廣告





大學生「肖想82分潤」炸雞店拒了！開罵老闆被炎上「團隊嘴硬」鬼轉改口

知名炸雞店老闆Jimmy（右）曾在社群上傳與女星彭佳慧（左）的合影。（圖／翻攝自IG）





女學生在社群發文抱怨炸雞店老闆Jimmy，她表示「跟老闆接觸過大概知道他個性怎樣」，因此派出組內最有禮貌的兩個人去談。但企圖0成本抽成、要求82分帳的協商破局後，女學生竟怒罵老闆，稱「對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣」、「瘋狂跳針態度超爛」。貼文用詞激烈，也讓她遭大批網友炎上。

大學生「肖想82分潤」炸雞店拒了！開罵老闆被炎上「團隊嘴硬」鬼轉改口

女大生社群上傳貼文，開嗆炸雞店老闆，遭網友炎上。（圖／翻攝自Threads）





而炸雞店老闆Jimmy事後也在社群Threads發文，並附上女學生的抱怨文截圖。他透過貼文還原事件始末，並列出3點開嗆：

1.當晚我在樓上演出結束來了兩個沒禮貌的傢伙開口：你是樓下炸雞老闆Jimmy？我說是：他說11/23他們在樓上包場 購票來的人在我一樓購買炸雞的話他們要抽成～（我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受）。我想都不想的回：叫他（她）們不要買我炸雞拜託

2：以她他們的年紀跟水準，我肯定不會放在眼裡不會有任何交集，更別自往臉上貼金說知道我的個性

3：地球不是繞著妳（你）轉、不是你（妳）要怎樣就要順著你





大學生「肖想82分潤」炸雞店拒了！開罵老闆被炎上「團隊嘴硬」鬼轉改口

女大生求分潤被拒暴氣發文，惹怒炸雞店老闆。（圖／翻攝自Threads）





隨著事件延燒，當事女學生事後已刪除貼文並關閉帳號。學生團隊負責人也在留言區貼出正式道歉聲明，承認對話與溝通上存在不足，且已要求該名組員撤下其個人不當與偏激的貼文。另外，學生團隊也強調已主動聯繫炸雞店老闆Jimmy，希望能親自向他說明並致上最真誠的道歉。並稱，這是團隊第一次籌辦派對，因經驗不足與思慮不周，造成了誤會與傷害，未來將更加謹慎。

大學生「肖想82分潤」炸雞店拒了！開罵老闆被炎上「團隊嘴硬」鬼轉改口

學生團隊發布正式道歉聲明。（圖／翻攝自Threads）





但卻有網友發現該學生團隊帳號先前已兩度上傳聲明，前兩次的態度都頗為強硬，對比最終的正式道歉聲明反差超大，不禁讓人質疑是否看到網上風向一面倒才急改口。截至發稿前，除了女學生已刪除抱怨文外，學生團隊最先發布的兩則貼文也都全不見，而稍早炸雞店老闆Jimmy將社群Threads設置成「不公開」。但有關貼文全被網友事先截圖，相關話題恐在網上持續延燒。





大學生「肖想82分潤」炸雞店拒了！開罵老闆被炎上「團隊嘴硬」鬼轉改口

網友抓包學生團隊多次發布解釋聲明，前後態度差超大。（圖／翻攝自Threads）





《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：大學生「肖想82分潤」炸雞店拒了！開罵老闆被炎上「團隊嘴硬」鬼轉改口

更多民視新聞報導

日車站「台灣國旗擋道」畫面曝！挨轟：好意思笑中國

名導看過陳冠希豔照！曬片曝「女有穿衣」眼神飄

護航國二女「喪屍菸彈」吸到飄？他曝實況：她不壞

