肖戰扮醜「嘟嘴三度索吻」慘遭拒網友笑噴：太沒面子 《得閒謹制》票房衝破14億

中國大陸頂流男星肖戰主演的抗戰鉅片《得閒謹制》，自6日正式上映以來勢如破竹，目前票房已橫掃3.3億人民幣（約14.78億元新台幣），成績相當亮眼。肖戰在片中首度挑戰「父親」角色，近日網路上曝光一段他與小演員的逗趣互動，影片閱讀量單日即破億，引發全網瘋傳。

在電影中，肖戰飾演男主角「莫得閒」，與飾演兒子的童星嚴知度（飾 莫等閒）有許多感人至深的父子對手戲。然而，在近日流出的幕後花絮中，父子情卻演變成了「互推戰」。

當時肖戰因角色需要，尚未卸下滿臉血污與塵土的特效妝，當他童心大起，對著被工作人員抱著的嚴知度「嘟嘴索吻」時，沒想到嚴知度竟一臉驚恐、全身向後仰，還伸出小手死死抵住肖戰的胸膛，小聲抗議：「血不要擦到我身上！」

肖戰不甘心二度發動攻勢，卻再次被嚴知度使出全身力氣推開，讓這位平時迷倒千萬粉絲的「男神」當場哭笑不得，互動畫面充滿反差萌，不少網友調侃「肖戰也有被拒絕的一天」、「太沒面子」、「小朋友真的太清醒了」。

《得閒謹制》背景設定於南京淪陷後，講述一群逃至宜昌深山小鎮的百姓，在日軍誤入後展開殊死抗爭的故事。

肖戰此次在片中扮演「機械廠鉗工」，細膩詮釋角色從平凡逃亡者蛻變為反抗領袖的心路歷程。角色名字「莫得閒」與其子的「莫等閒」相呼應，寓意深遠，也讓觀眾看見他跳脫以往偶像濾鏡、深耕演技的決心。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導