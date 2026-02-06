肖戰時隔6年同台王一博 微博夜掀18億閱讀量
大陸頂流男星肖戰在2月5日微博之夜盛典上成為焦點人物，不僅第三次斬獲「微博KING」榮譽，更以謙遜姿態引發全網熱議。當晚，也是肖戰與王一博時隔6年再度同台，兩人雖沒被拍到直接交談，但仍舊引發「博君一肖」粉絲集體狂歡，更創下18億話題閱讀量。
當晚，肖戰同步斬獲「微博年度榜樣影人」榮譽。在發表獲獎感言時，他一度哽咽，提到2025年透過「射鵰英雄傳俠之大者」郭靖、「藏海傳」藏海、「得閒謹制」莫得閒3個風格迥異的角色，展現了演員的可塑性，並多次感謝觀眾和台前幕後工作人員。
在感言結尾時，肖戰直言「我們下次見」，被粉絲解讀為對持續創作的承諾。目前，肖戰待播作品「諜報上不封頂」、「小城良方」皆已入選央視片單。
在與宋佳、辛芷蕾同台領獎時，肖戰側身退後、多次以手勢引導並低聲提醒辛芷蕾站中間，最後主動退到最右側。據悉，這是肖戰連續第三年在微博之夜「主動讓C位」，被媒體稱為「燙腳C位專業戶」。
另一個引人關注的焦點，就是肖戰與王一博自2019年「陳情令」後，時隔6年的再度同框。這場被全網稱為「內娛世紀重逢」的合體，引爆18億話題閱讀量，從紅毯造型到默契互動均成為焦點。
兩人走紅毯時，雖未並肩行走，但在簽名牆前，王一博主動放慢步伐等待肖戰，肖戰則側身禮讓，被觀眾解讀為「冰山下的默契」；肖戰獲「年度星光人物」發表感言時，一句「感謝所有讓時間變得有意義的人」後，鏡頭捕捉到王一博凝視的側臉，與2019年舊照形成跨時空呼應。
而兩人登台領獎時，互讓C位的肢體語言也相當自然，雖未直接對話卻引發全場尖叫。
更多世界日報報導
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
其他人也在看
爆搶肖戰C位！楊冪不忍開嗆 「這招」主辦秒出面道歉
爆搶肖戰C位！楊冪不忍開嗆 「這招」主辦秒出面道歉
「微博之夜」陳妍希攜鮮肉男星出席 4男星撞衫超尬
「微博之夜」陳妍希攜鮮肉男星出席 4男星撞衫超尬
汪蘇瀧、陳哲遠、魏大勳撞衫 將YSL穿成「工服三兄弟」
「微博之夜」上，明星們盛裝出席，不料，卻發生3位男星「撞衫」尷尬場面。歌手汪蘇瀧、一線男星陳哲遠及魏大勛不約而同穿著法國...
張凌赫又偷瞄白鹿 被翻白眼 「撕破臉分手」傳聞再起
2026「微博之夜」日前落幕，明星互動依舊是網友熱議話題，尤其是曾經傳過緋聞的情侶。有畫面拍到，當晚白鹿與孟子義熱聊時，...
《粉紅豬小妹》再曝「喬治新設定」 網驚：早埋伏筆
《粉紅豬小妹》再曝「喬治新設定」 網驚：早埋伏筆
王瞳新年新造型亮相! 翁立友預告送家人大紅包
生活中心／郭南宏、葉晏昇 台北新北報導金曲歌王翁立友，今天（2/6）率同門師妹逛年貨大街，也透露新年要包紅包「安太座」，藝人王瞳率領霸氣樂團，以全新造型亮相，並預告新年期間將連續第三年，到板橋慈惠宮開唱。
曾提婚姻不快樂！吳佩慈揭與大S密約：彼此的依靠
曾提婚姻不快樂！吳佩慈揭與大S密約：彼此的依靠
俄羅斯高階將領遇刺！在莫斯科遭人連開數槍
[NOWnews今日新聞]俄羅斯中將阿列克謝耶夫（VladimirAlekseyev）今（6）日驚傳在莫斯科遭人連開數槍，緊急送往醫院急救，生死不明。阿列克謝耶夫是俄羅斯武裝力量總參謀部情報總局（GR...
諷刺！金宣虎2度大紅都出事 3待播劇生死未卜
韓星金宣虎最近爆出逃稅爭議，引發輿論撻伐，他目前還有3部待播作品未播，未來是否能正常播出，仍是個未知數。金宣虎本來因為《海岸村恰恰恰》一劇爆紅，結果2021年就被爆出前女友墮胎一事，事後連最八卦的媒體《Dispatch》都以報導為他平反，原來是前女友自己提出墮胎，且金宣虎當時也強調會負責到底，這才扭
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
身價8億人瑞與看護結婚 律師：子女若有做1事 婚姻恐無效
台北市102歲王先生與69歲賴姓女看護登記結婚，家屬認為整裝事情刻意隱埋，且憂心身價8億元王先生的財產不保，日前在醫院門口上演搶人大戰。事件驚動警方介入，律師王至德表示，如果事件最後鬧上法院，判決結果可能會跟很多人想的不一樣。
輝達投資再大卻救不了股價？阮慕驊曝隱憂：對台灣這些廠商不是好消息
全球金融市場近期波動加劇，阮慕驊今（7）日在臉書發文表示，美國科技巨頭CSP本周全數發表了財報財測，預估今年資本支出超出6000億美元，較去年超預期增長。但反觀美股七巨頭股價，包含資本支出最受益的輝達，今年迄今表現都不怎麼樣。阮慕驊指出，輝達今年迄今下跌近1%，微軟跌幅高達17%，漲幅最大的谷歌也僅3%多。他認為，這顯示資本支出已不再是利多消息，甚至可能被反......
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
年輕人對舊仇無感了？作家曝「蔣萬安現象」
[NOWnews今日新聞]2026年底縣市長選戰逐漸升溫，台北市長布局成為政壇焦點，民進黨人選遲未出線，雖壯闊台灣聯盟理事長吳怡農公開表態有意參選，但黨內仍傳出不同聲音，究竟由誰來挑戰現任市長蔣萬安，...