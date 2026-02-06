肖戰時隔6年同台王一博 微博夜掀18億閱讀量
大陸頂流男星肖戰在2月5日微博之夜盛典上成為焦點人物，不僅第三次斬獲「微博KING」榮譽，更以謙遜姿態引發全網熱議。當晚，也是肖戰與王一博時隔6年再度同台，兩人雖沒被拍到直接交談，但仍舊引發「博君一肖」粉絲集體狂歡，更創下18億話題閱讀量。
當晚，肖戰同步斬獲「微博年度榜樣影人」榮譽。在發表獲獎感言時，他一度哽咽，提到2025年透過「射鵰英雄傳俠之大者」郭靖、「藏海傳」藏海、「得閒謹制」莫得閒3個風格迥異的角色，展現了演員的可塑性，並多次感謝觀眾和台前幕後工作人員。
在感言結尾時，肖戰直言「我們下次見」，被粉絲解讀為對持續創作的承諾。目前，肖戰待播作品「諜報上不封頂」、「小城良方」皆已入選央視片單。
在與宋佳、辛芷蕾同台領獎時，肖戰側身退後、多次以手勢引導並低聲提醒辛芷蕾站中間，最後主動退到最右側。據悉，這是肖戰連續第三年在微博之夜「主動讓C位」，被媒體稱為「燙腳C位專業戶」。
另一個引人關注的焦點，就是肖戰與王一博自2019年「陳情令」後，時隔6年的再度同框。這場被全網稱為「內娛世紀重逢」的合體，引爆18億話題閱讀量，從紅毯造型到默契互動均成為焦點。
兩人走紅毯時，雖未並肩行走，但在簽名牆前，王一博主動放慢步伐等待肖戰，肖戰則側身禮讓，被觀眾解讀為「冰山下的默契」；肖戰獲「年度星光人物」發表感言時，一句「感謝所有讓時間變得有意義的人」後，鏡頭捕捉到王一博凝視的側臉，與2019年舊照形成跨時空呼應。
而兩人登台領獎時，互讓C位的肢體語言也相當自然，雖未直接對話卻引發全場尖叫。
