「肖貪」房客怒嗆房東 「分紅不然跳樓」庭審瞎扯：受五億高中生啟發

記者洪正達／高雄報導

伍男向房東索要一個月租金當賣屋分紅，否則要跳樓自殺讓他的房產變凶宅。 （示意圖／翻攝畫面）

高雄伍姓男子向蔡姓房東承租房屋，雙方議定租期到2024年6月底，後來租約到期前，伍男得知蔡男要賣房後，居然開口向蔡男要求「分紅」遭拒，竟揚言要跳樓讓蔡男房產變成凶宅，蔡男嚇壞報警提告，案經法院審理後，依恐嚇危害安全罪判處2個月徒刑，得易科罰金。

判決指出，伍姓男子日前透過房仲向蔡男租屋，雙方簽約租期到2024年6月底，後來租約到期前，蔡男打算將賣屋，因此催促伍男提早搬走，伍男原先答應，並要求不要扣押金，蔡男同意後，也要求他補繳部分房租，雙方鬧到不可開交。

沒想到伍男後續卻要求蔡男將賣屋所得提取一個月租金當「紅利」也遭拒絕，雙方因此鬧翻，伍男更情緒失控除了傳簡訊恐嚇外，還要到國稅局檢舉蔡男，或是到大學門前舉牌爆料蔡男的私生活，最後揚言將在他的住處跳樓，讓房子成為凶宅。

由於此言行已讓蔡男心生恐懼，於是向警方報案提告，案經高雄簡易庭審理後，伍男卻又辯稱自己只是說氣話，沒有真的要傷害房東，但法官認為其言詞已使人心生畏懼，因此依法判處2個月，得易科罰金。

但伍男不服上訴，又辯解自己受到「5億高中生跳樓事件」影響才會有感而發，希望法官可以從輕量刑，但法官不採信他的說法，因此將他訴願駁回維持原判。





三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

