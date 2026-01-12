肚中驚見詭異卵囊！3台人赴柬埔寨運毒回台 吞瀉藥拉「26顆海洛因球」

記者林意筑／苗栗報導

蘇姓女子等3人從體內排出26顆毒品囊袋。（圖／翻攝畫面）

去年10月時，苗栗檢警在機場成功攔截蘇姓女子等3人，前往柬埔寨以「人體運毒」方式走私毒品回台，經檢警出示拘票逮捕，強制送醫排出26顆毒品囊袋，共重588公克海洛因毒品，事後向法院聲請羈押禁見獲准。今（12）日檢方依毒品危害防制條例將3嫌提起公訴，將進一步擴大偵辦追查。

苗栗檢警在機場逮捕3名運毒嫌犯。（圖／翻攝畫面）

前（2024）年9月時，檢察官陳昭銘指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊、外事科、鑑識科及苗栗分局等單位，偵辦跨境運輸毒品案件，經多日調查蒐證後，發現49歲蘇女、46歲羅女及38歲葉男於去年10月初時出境前往柬埔寨，由於同月12日返國，疑似接受販毒集團委託運毒，當3人一步入海關閘門時，檢警立即出示拘票將3人逮捕。

警方將3人帶回詢問時，3人堅稱沒有藏毒、沒有運毒，不過檢警人員仍懷疑不單純，強制將其帶至醫院照X光，結果在3人腹中發現「詭異卵囊」數顆球狀物，高度懷疑3人將毒品藏放在囊袋後吞下，藏於腹部內。事後經醫師投放藥物，於警方監視下排出體外，進一步檢驗後卻人為高純度海洛因，3人共排出26顆「詭異卵囊」，共重588.54公克，市價約200萬元。

蘇女等3人共排出26顆「詭異卵囊」，共重588.54公克，市價約200萬元。（圖／翻攝畫面）

蘇女等3人眼見大事敗露向檢警供稱，販毒集團以每人10萬至15萬元代價前往柬埔寨，接受1星期的招待，於返國前吞下以層層囊袋包裹的海洛因毒球，返國後再排出交貨。但檢方認為3人供詞避重就輕，向法院聲請羈押禁見獲准，並以蘇姓被告等3人均涉犯毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品罪嫌向法院提起公訴。

