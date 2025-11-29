肚子凸非單純脂肪！研究：「大網膜」是癌細胞最愛的棲地

許多人體重未變但肚子卻越來越凸，可能不只是單純的脂肪問題，人體腹腔內的「大網膜」是一塊位於肌肉與腸子間的脂肪組織，雖然外觀似普通脂肪，實際上卻是腹腔內關鍵的「健康轉運站」。

許多人體重未變但肚子卻越來越凸，可能不只是單純的脂肪問題。（示意圖／Pexels）

基因醫師張家銘指出，大網膜原本是身體的守護者，負責吸收發炎因子、修補受損組織及支援免疫反應。然而，當這塊脂肪組織變厚、變油、發炎時，就會「變節」，從守門員轉變為帶著癌細胞鑽入空隙的引路人。

根據2025年發表於《Comprehensive Physiology》的最新綜論解釋，大網膜一旦脂肪堆積、慢性發炎、免疫功能下滑，就會成為癌細胞最愛的「棲地」與轉移熱點。特別是卵巢癌、胃癌、胰臟癌、大腸癌等，幾乎都會優先擴散到大網膜。

「大網膜的變壞，往往與我們的日常生活息息相關。」張家銘醫師指出，高糖、高油、加工飲食、熬夜、久坐、壓力過大等習以為常的生活方式，正是大網膜慢性發炎的催化劑。

大網膜中有一種名為「乳斑」（milky spots）的免疫細胞聚落，原本能幫助清除細菌與癌變細胞。（示意圖／Pexels）

大網膜中有一種名為「乳斑」（milky spots）的免疫細胞聚落，原本能幫助清除細菌與癌變細胞。但當內臟脂肪堆積，這些乳斑會減少、功能變差，癌細胞就有機會在體內落地生根。更嚴重的是，大網膜發炎後會分泌「血管內皮生長因子」（VEGF）與「轉化生長因子」（TGF-β）等促進血管新生與細胞增殖的分子，讓腹腔環境更有利於癌細胞生長。

張家銘提到，卵巢癌患者尤其明顯，高達80%的卵巢癌患者在確診時，大網膜已經出現轉移，甚至形成醫學上稱為「大網膜蛋糕」（omental cake）的厚厚腫瘤結構，治療相當棘手。

雖然大網膜在體內無法直接觸摸，但其健康狀況會透過身體徵兆表現出來。張家銘列舉五大警訊：小腹變凸、腰圍變大；吃不多就脹氣，尤其是吃澱粉和油炸物；感冒拖很久，身體容易疲憊；下腹悶脹、翻身會牽扯；熬夜、壓力大後，小腹更明顯。「這些看似平凡的現象，其實是身體在告訴我們：大網膜出問題了。」張家銘醫師說。

張家銘提到，卵巢癌患者尤其明顯，高達80%的卵巢癌患者在確診時，大網膜已經出現轉移。（示意圖／Pixabay）

張家銘強調，大網膜的健康是可以被逆轉的，建議從三件事做起。「第一，每天有規律地動起來。大網膜的脂肪屬於內臟脂肪，最怕靜止，最喜歡活動。」他建議每天快走7千步，或每週進行兩到三次輕負重訓練，不只幫助燃燒脂肪，還能降低發炎反應、活化乳斑免疫。

「第二，吃對食物，幫助大網膜瘦身。」張家銘建議減少加工肉品、反式脂肪、精緻糖等促發發炎的食物，改吃深綠色蔬菜、橄欖油與堅果、優質蛋白質等對大網膜有幫助的食物，不只讓大網膜變瘦，還能調節免疫與血糖代謝。

「皮質醇」會讓脂肪更容易累積在大網膜，而熬夜、焦慮、缺乏放鬆，會讓皮質醇長期升高。（示意圖／Pexels）

「第三，好好睡一覺，減少內臟壓力。」張家銘解釋，「皮質醇」這個壓力荷爾蒙，會讓脂肪更容易累積在大網膜，而熬夜、焦慮、缺乏放鬆，會讓皮質醇長期升高。他建議每晚睡足7小時，每天做5-10分鐘深呼吸，飯後散步、寫感恩日記、培養興趣等，幫助身體回到「抗發炎」狀態。

「大網膜是會聽話的，只要願意改變，它就會回應。」張家銘表示，大網膜的狀態是生活方式最誠實的反映，每一天的選擇都在幫自己塑造健康的大網膜，打造癌細胞無法居住的體內環境。

