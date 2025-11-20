肚子好餓！賴清德再推「台日友好」水產晚餐 網笑：太邪惡了

即時中心／顏一軒報導

日本首相高市早苗近期指出若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權，這番「台灣有事」的發言引起中國不滿，19日「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品。對此，總統賴清德今（20）日中午秀出壽司、味噌湯、鹿兒島鰤魚與北海道帆立貝的「午餐照」表達相挺後，傍晚又接續推出續集，向大家推薦「台日友好」的美味晚餐，邀請民眾一同「大塊朵頤」。





高市早苗在國會一番「台灣有事」的答詢，觸動中日政治敏感神經，中國近日動作頻頻，包括祭出日本旅遊警示、在黃海部分區域實彈演訓以及禁止進口日本水產品。

賴清德中午貼出「午餐照」，以行動力挺日本水產，照片中可見總統以筷子夾取看起來讓人垂涎、極為美味的干貝，另一手則端著長方型的盤子，上頭盡是滿滿的好料，包括「鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

賴總統力挺日本水產，也讓網友紛紛大讚「台日友好」、「感謝總統用實際行動支持高市首相」、「威廉總懂吃」，還有人呼籲「台灣人一起響應支持日本產品，同時也要感謝日本對台灣的友誼」，甚至還有網友即興創作新的成語「威廉鼓飽」。

此外，賴清德傍晚於IG與Threads秀出影片表示，「你們都吃些什麼呢？也許現在是吃日本料理的好時候，你看看這一盤日本料理，這個是台灣的花枝，這個是來自日本北海道的干貝、鹿兒島的鰤魚，你看完整的一盤，這個是台灣蛋所做成的日本玉子燒，充分展現出台日堅固的友誼，敬請大家多多享用」，讓網友大喊，「肚子好餓」、「太邪惡了」、「小編怎麼說服威廉拍這個www的？太強！」、「賴桑，我們平時已經很常吃日料囉」。

另一方面，中國海關總署2021年2月26日宣稱，由於多次從進口鳳梨中驗出有害生物，因此於同年3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，迄今已4年過去，總統賴清德今年9月曾在X平台發文表示，日本自中國禁止輸入台灣鳳梨後，已成為最大買家，他要親自向日本友人致謝，並希望更多的日本好朋友們，多來台灣品嚐各式「鳳梨料理」。

總統賴清德在擔任副總統期間，就相當力挺台灣鳳梨。（圖／翻攝自賴清德臉書）

賴清德指出，「自從2021年中國禁止輸入台灣鳳梨後，日本成為台灣鳳梨最大買家；今年前8個月，台灣鳳梨對日出口就高達台幣6.7億」；他表示，「我要感謝日本友人力挺自由鳳梨 與台灣農民，也歡迎更多日本朋友來台品嚐各式鳳梨料理」。

日本已故前首相安倍晉三也是透過社群平台，發布自己與台灣鳳梨合影的照片，並大讚「好好吃」，全力支持台灣農產品，展現民主夥伴之間的友誼。

《雅虎日本》（Yahoo! JAPAN）去（2024）年6月間曾報導，由於中國自2021年3月起暫停進進口台灣鳳梨，愛媛縣政府的官員同年繼續購買鳳梨，6月7日一輛載有約300箱、約3噸鳳梨的大型卡車抵達愛媛縣政府。

據報導，中國外銷中國的鳳梨曾經高達9成，但3年前卻因為政治問題讓中國單方面宣布中斷，因此與台灣持續保持交流的愛媛縣及松山市，自從事件發生後，每年都購買鳳梨來力挺台灣。









