肚子掛桌上被病人嫌胖！醫靠「133餐盤」狂甩24公斤

新陳代謝專科醫師游能俊透過「133餐盤飲食法」搭配重訓運動，成功在不到一年內減去12公斤，最終總共減重24公斤，糖化血色素從5.9%降至5.6%，成功逆轉糖尿病前期，至今體重穩定未復胖。

新陳代謝專科醫師游能俊透過「133餐盤飲食法」搭配重訓運動，成功在不到一年內減去12公斤。 （圖／Photo AC）

游能俊在《祝你健康》節目中透露，自己有糖尿病家族史，過去體態較胖，甚至被病人反過來提醒「肚子都掛在桌上」。某次體檢測得體重78公斤，糖化血色素驗出5.9%，已達糖尿病前期標準(糖化血色素5.7%至6.4%)，這讓他決定改變生活型態，但整個過程完全沒有服用藥物，純靠飲食與運動調整。

廣告 廣告

所謂「133餐盤」，游能俊解釋為「1份醣、3份青菜、3份蛋白質」的飲食組合。1份醣的份量約為3片水餃皮、1片去邊薄吐司、小於半個拳頭的地瓜，或是2湯匙的飯或麵，湯匙大小以小吃常用的免洗湯匙為參考。

蔬菜攝取方面，3份青菜約300公克，烹煮後要有一碗半的份量，午餐、晚餐都要達到這個標準。（示意圖／Pixabay）

蔬菜攝取方面，3份青菜約300公克，烹煮後要有一碗半的份量，午餐、晚餐都要達到這個標準，且青菜應顏色豐富、種類多樣。蛋白質部分，3份若換算為肉類，約為一個完整手掌大小且要有厚度，換算成蛋則為3顆雞蛋，若有健身需求可再增加攝取量。

游能俊強調，飲食順序也很重要，應先攝取蛋白質與蔬菜，再吃澱粉，這樣能幫助穩定血糖，也避免醣類攝取過量。水果方面，他建議種類要多元，但一日總份量只能有一個拳頭大，一次最多只能吃半個拳頭的量。採用133減醣飲食法後，游能俊同時開始進健身房做重訓，不到一年就減去12公斤，最終總共減去24公斤，成功逆轉糖尿病前期。

延伸閱讀

扯！寧夏一餐飲協會有「89個副會長」？官方出手要求整改

《華郵》：五角大廈已下令1500名士兵準備 隨時部署明州

台北到南港搭高鐵更方便 網讚爆：有座位、8分鐘直達