肚子痛借廁所 32歲女在消防隊產下死胎

〔記者黃佳琳／高雄報導〕昨天(9日)晚上10點多，一名32歲女子因身體不適準備前往醫院治療，行經高市消防局甲圍消防分隊時突然一陣腹痛，向消防分隊借廁所後，竟在廁所內產下約16週的胎兒，由於胎兒已無生命跡象，相關事件經過及胎兒死亡原因仍待進一步釐清。

警、消指出，該名女子向值班消防員說自己肚子很痛，想借一下廁所，值班消防員同意後，女子獨自走進廁所，但卻在廁所裡待了很久沒出來，消防員機警上前查探，赫見女子已在廁所內小產，而胎兒已無生命跡象。

消防員趕緊將女子送醫急救，並通報警方到場，警方指出，女子疑因頭痛準備前往就醫，但途中身體突發不適才會向消防分隊借廁所，後續將依程序報請橋頭地檢署依法相驗，以釐清相關事實，同時已依規定通報社會局進行後續關懷與必要協助。

