肚子痛到冒冷汗！送醫一剖驚「腸子全壞死」隔天病逝 急診醫：如走鋼索

健康中心／黃韻璇報導

急診室每天要應對各種緊急狀況，有醫師就感嘆每天的心情就像「走鋼索」，分享近日遇到一位病人肚子痛到冒冷汗送急診，緊急進行各項檢查、安排手術，不料病患進開刀房心跳突然停止後又恢復，開刀下去發現「整個腸子都壞死了」，根本救不回了，隔天病患就往生了。

一名急診醫師在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」分享，自己才在臉書上讚嘆學長，抓出一個沒有胸痛的主動脈剝離，恭喜學長賺了3000萬，他無奈解釋玩笑話背後，其實不是真的賺到，只是沒抓出疾病，萬一病患怎麼了，被告會賠到3000萬。

肚子痛到冒冷汗，開刀下去發現「整個腸子都壞死了」。（示意圖／記者楊晴雯攝）

該名急診醫師赫然想起自己前不久遇到的病人，因為肚子痛到冒冷汗被家屬送急診，抽血結果還好，但病人還是會痛，因此安排電腦斷層檢查，結果懷疑是缺血性腸道疾病，也就是大家知道的腸中風，趕緊會診外科。

不料病患到急診的二小時左右血壓開始掉，放了中心靜脈導管、上了升壓藥、外科緊急安排剖腹探查，結果病患一到開刀房就心跳停止，急救後有恢復心跳，但是開下去發現「整個腸子都壞死了，因此沒有切腸子又把肚子關起來，隔天病患就往生了」。急診醫師無奈道，「很怕家屬要提告，為什麼沒有及早找出診斷去開刀？搞不好及早開刀病患就不會死了」。

他提到，還有許多恐怖的疾病，包括急診醫師人人聞之色變的心肌炎、腦部的靜脈血栓，有太多太多的疾病在一開始的時候沒辦法立即診斷的，常常都得要等一陣子疾病的全貌才會漸漸展露，才能真的診斷出來。而很多診所感覺有危險的，或是門診醫師感覺有危險的，就叫病人來急診，然而病人來急診的時候臉上不會寫「我是心肌炎」或「我是腸中風」，因此急診醫師也感嘆，「很常有自己上班是在走鋼索的感覺，好恐怖啊」。

