肚子痛「一開刀腸子全爛掉」！病患隔天就往生 急診醫超無奈

近年來醫療糾紛越來越多，不少醫師因為一時沒抓出疾病，導致病情惡化，慘遭被告。一名醫師近日就分享，最近遇到民眾肚子痛送急診，剖腹檢查一開刀，整個腸子都壞死了，且病患隔天就往生了。他無奈表示，很怕家屬要提告，常常有上班是在走鋼索的感覺。

臉書粉專「急診醫師碎碎唸」表示，不久前遇到一個病人，因為肚子痛到冒冷汗，被家屬送來急診，抽血結果還好，但他還是會痛，因此安排電腦斷層檢查，結果懷疑是缺血性腸道疾病，也就是民眾比較熟知腸中風。

該醫師先是趕緊會診外科，然而病患到急診後2小時左右血壓開始掉，緊急放了中心靜脈導管，上了升壓藥，外科也馬上安排剖腹探查，結果病患一到開刀房就心跳停止，好在急救後有恢復心跳，但是刀開下去，卻發現整個腸子都壞死了，因此沒有切腸子又把肚子關起來，隔天就往生了。

這名急診醫師無奈表示，「很怕家屬要提告，很怕他們說為什麼沒有及早找出病因去開刀？搞不好及早開刀病患就不會死了」。他指出，其實還有許多恐怖的疾病，包括急診醫師人人聞之色變的心肌炎，腦部的靜脈血栓，是在一開始的時候，沒辦法立即診斷出來的，常常都得要等一陣子，疾病的全貌才會漸漸展露，進而診斷出結果。

他最後長嘆，很多診所感覺有危險的，或是門診醫師感覺有危險的，就叫病人來急診，然而病人來急診的時候臉上不會寫，「我是心肌炎」、「我是腸中風」，因此，自己很常有上班是在走鋼索的感覺。

