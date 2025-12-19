肚子脹大以為只是便祕！醫一敲「西瓜聲」竟是肝癌末期

一名六十多歲女性因腹脹就醫，經敲診發現腹部出現會隨體位變動的「濁音」，確診為肝癌末期。錢政弘醫師提醒，腹部敲出類似「西瓜聲」的實心聲響，可能是肝硬化末期、腎功能惡化或腹腔器官癌症末期所導致的腹水現象。

一名六十多歲女性因腹脹就醫，經敲診發現腹部出現會隨體位變動的「濁音」，確診為肝癌末期。（圖／Photo AC）

胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康好生活》節目中解釋，醫師會透過敲診來判斷患者腹部狀況。若敲診聲響如同敲打氣球般呈現空心聲，屬於「鼓音」，多半是因進食過快或攝取易產氣食物造成的腸胃脹氣，通常可透過調整飲食習慣及增加運動來改善。然而，若敲診時發出類似敲打西瓜般的實心聲響，屬於「濁音」，則可能是腹腔內有積水現象，這通常代表某些嚴重疾病的徵兆。

該名六十多歲女性患者向錢政弘表示，她腹部脹大已超過一個月，自己體重並未明顯增加，但肚子卻像懷孕般明顯隆起。患者起初以為是便祕問題，服用軟便劑後雖有排便，但腹脹症狀仍未消退，且時常伴隨腸道發出咕嚕咕嚕的聲響。

造成腹水的原因主要有三種：肝硬化末期、腎功能顯著惡化，以及腹腔或骨盆腔器官的末期癌症。（示意圖／123RF）

「我請患者平躺進行敲診檢查，發現當她改變躺姿時，濁音位置會隨著體位變化而移動。」錢政弘解釋，這種現象顯示患者腹部有大量腹水，估計約有一千至一千五百西西。經進一步檢查後，醫師發現患者肝臟已佈滿大小不一的腫瘤，最終確診為肝癌末期。

錢政弘指出，造成腹水的原因主要有三種：肝硬化末期、腎功能顯著惡化，以及腹腔或骨盆腔器官的末期癌症。他特別提醒民眾，若敲打腹部時聽到實心悶音，平時又常出現咕嚕咕嚕的腸鳴聲，應盡快就醫檢查，以免延誤診斷時機。

「腹水是身體發出的重要警訊，不應輕忽。」錢政弘強調，許多患者往往將腹脹誤認為單純的消化問題或便祕，延誤就醫時間。他建議，若腹脹症狀持續超過兩週且伴隨其他不適，應立即尋求專業醫療協助，透過適當檢查釐清病因。

