「肚子著涼」是真的 冬季低溫腸胃病高峰期

〔記者許麗娟／高雄報導〕冷氣團來襲，仍有人不怕冷照常穿露肚裝、喝冷飲，長輩常唸「小心肚子著涼」，腸胃科醫師提醒，天冷造成血管收縮，會使腸胃蠕動功能降低，容易引發腸胃炎，建議注意肚子保暖、少吃刺激性食物。

高雄阮綜合醫院胃腸肝膽消化系科醫師丁楷庭指出，人體為了抵抗寒冷低溫，會啟動血管收縮機制，將血液首先供給心臟、大腦等核心器官以確保生命體徵，於此同時，腸胃道的血流就可能會依個人體質而減少，造成腸胃蠕動功能變差，或腸胃道免疫力下降、胃發炎等，也容易感冒或感染腸胃炎而引發腹瀉，嚴重者甚至胃發炎胃潰瘍就醫住院。

丁楷庭表示，腸胃炎患者除了「肚子著涼」外，不少患者是天冷頻繁吃麻辣鍋導致，近期門診有一對年約40歲的梁姓夫妻，雙雙因為胃酸過多、胃食道逆流就醫，2人每週有3到4次晚餐必吃麻辣鍋物、燒烤，其中先生因有抽菸飲酒習慣，有火燒心、吞嚥困難、喉嚨異物感等，症狀較嚴重。

丁楷庭提醒，避免腸胃炎除了多喝溫熱水，少吃冰品冷飲、油膩、炸物及過於辛辣或難消化食物，也要聽阿嬤的話，睡覺蓋好肚子、穿肚圍，避免腹肚吹到風寒著涼，確實也是有助腸胃道保健之道。

