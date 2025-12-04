肚子飛速變大！王齊麟妻「超明顯孕肚」曝光：不能放棄打扮

娛樂中心／蔡佩伶報導

十元（陳詩媛）曾經是樂天啦啦隊的成員，甜美的外型讓她圈粉無數，而她在今年先是宣布跟羽球國手王齊麟結婚，又於10月份宣布懷孕的好消息，讓粉絲們驚喜連連。近日，陳詩媛曬出孕婦的穿搭影片，超巨孕肚也掀起大家討論。

陳詩媛昨（3日）同框雙胞胎姐姐陳詩雅，拍攝花苞裙的穿搭挑戰，從畫面中可以看到，姊妹兩人換穿多件不同的上衣，每一套都展現青春活力，然而，陳詩媛也在鏡頭前曝光超明顯孕肚，瞬間吸引網友的目光。

陳詩媛（右）與姐姐陳詩雅（左）一起進行穿搭挑戰。（圖／翻攝自IG）

陳詩媛指出雖然懷孕之後，肚子以飛快的速度變大，不過「也不能放棄打扮自己」，一席話獲得網友認同，「不管是什麼身分都要一直時尚」、「期待孩子出生的那一刻」、「真的都很適合十元」。

陳詩媛（右）喊話懷孕也不能放棄穿搭。（圖／翻攝自IG）

