肚子餓壞了？金毛犬當街「打劫」路人漢堡讓主人超傻眼
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
前幾日一段發生在國外街頭的寵物事故在社群平台掀起熱議，一名男子外出購買漢堡時，還沒等到他來得及享用，手中的餐點竟被一隻路過的金毛犬當街「打劫」，這突如其來的搶食畫面不僅讓當事人哭笑不得，許多網友看完也紛紛笑翻。
據了解，這起事件發生在加拿大一處城市街頭，當天該名男子剛買好漢堡，站在一旁等待，正準備好好享受這份熱騰騰的餐點，沒想到下個瞬間，一名牽著黃金獵犬的路人從身旁經過，狗狗竟突然鎖定目標，毫不猶豫地張嘴叼走漢堡，整個過程發生得極快，讓人完全來不及反應，動作精準又俐落。
男子見狀後當場愣住，下意識伸手想把漢堡搶回來，卻怎麼拉都敵不過狗狗的咬合力，只能一邊拉扯一邊無奈地碎念，語氣中滿是委屈與不解，金毛犬的主人也同樣相當慌張，連忙出聲制止，卻仍無法成功阻止愛犬的行動，只好頻頻向男子道歉，並表示願意轉帳賠償損失。
更有趣的是，狗狗似乎聽懂了主人「會付錢」的意思，反而更加理直氣壯地叼著漢堡不放，甚至當場將漢堡「消滅」，故事曝光後，立刻引來大量網友留言討論，不少人調侃「感覺狗狗已經習慣了」、「有人會善後所以不怕」、「果然狗不要臉天下無敵」。
