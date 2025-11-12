肚子餓要吃免錢飯遭拒 台中男砸店、丟菜刀釀4人傷

〔記者陳建志／台中報導〕台中楊姓男子(36歲)昨晚深夜11點多到東區一家清粥小菜店，詢問店員自己肚子餓可否讓他免費用餐，店員拒絕後，楊男不爽狂罵騷擾，一名用餐的曾姓男子看不下去勸阻，楊男不但拿食物丟他，還將他打傷，一度離開又返回，將餐檯上所有食物都打翻，還衝進廚房狂丟菜刀、物品，造成3名女店員受傷，所幸最後被熱心民眾制伏並報警，警方依傷害、毀損、妨害自由、妨害名譽等罪嫌將他移送法辦。

情緒不穩的楊男，昨晚11點15分左右，出現在東區東英路與十甲路口的一家清粥小菜店，詢問林姓店員，自己肚子餓可否吃免錢飯？遭林女拒絕，楊男不爽開始用言語騷擾店員，狂罵沒有同理心，在場用餐的曾男出面勸阻，楊男竟拿食物丟他，兩人還發生肢體衝突，一度追逐至店外，造成曾男輕傷。

楊男一度離開，沒多久又返回，發狂砸店，除將餐台上準備出售的小菜全打翻，還拿起整盤菜丟店員，甚至衝進廚房，拿起菜刀等物品狂丟，造成3名女店員被熱湯波到等輕傷，路過的鍾姓男子(32歲)等其他路人看到，見義勇為上前合力將他壓制，才避免楊男持續傷人，並報警。

警方獲報趕到，接手將楊男帶回警局調查，訊後依傷害、毀損、妨害自由、妨害名譽等罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

警方提醒，民眾發現有人情緒失控、滋事鬧場，務必保持安全距離，避免正面衝突，並立即撥打 110 通報，由警方到場處置；另針對暴力行為均依法律嚴辦，絕不寬貸，呼籲民眾理性溝通、尊重他人，切勿因一時衝動而觸犯刑責。

