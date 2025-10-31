肚子餓?山羌現蹤文山區早餐店 民眾早餐吃一半突竄出

生活中心／綜合報導

台灣獼猴出現在台北市區已經不稀奇，現在就連山羌都現蹤跡，文山區靜心國小附近的一家早餐店，昨天突然有一隻山羌從料理台後方竄出，民眾立刻拍下PO網，引發網友討論，還說早餐有好吃到連野生動物都想品嘗。

一隻活跳跳的山羌，在早餐店內驚慌失措，橫衝直撞。山羌突然光臨、連老闆都嚇了一大跳，不停揮手送客，沒想到，到了門口，又衝了進來，讓全部人嚇傻了！早餐店老闆徐先生：「對呀蠻可愛的，在裡面跑來跑去我們把它抓出去呀，（山羌）迷路從山上下來迷路了。」

廣告 廣告

山羌來吃早餐？ 文山區早餐店山羌闖入 店內顧客全嚇傻 畫面ＰＯ網引熱議

北市文山區靜心國小附近的一家早餐店，昨天突然有一隻山羌從料理台後方竄出。（圖／民視新聞）

民視記者高子涵：「民眾早餐吃到一半，看到山羌從料理台後方跑了出來，立刻拍影片PO網，也引發網友熱烈迴響。」調閱監視器畫面、原來山羌是從料理台後方出現，當時有客人目睹，把畫面po上網，引發網友討論，山羌可能想下山買早餐才闖了進來，也有網友發揮諧音梗功力說，這是羌急要飯，但也有網友提醒山羌的膽子很小，就算看到也別伸手摸，否則山羌會太緊張被嚇死。附近居民都說，住了20年都沒看過山羌出沒。

山羌來吃早餐？ 文山區早餐店山羌闖入 店內顧客全嚇傻 畫面ＰＯ網引熱議

附近居民表示，住在這邊幾十年，都沒有看過山羌出現。（圖／民視新聞）

民眾：「住這邊幾十年了不可能（有山羌）啦。」民眾：「住20幾年有看過，通常都一些松鼠那些，有時候會有白鼻心之類的都會有，山羌還沒遇過。」北市立動物園熱帶雨林區長蔡昀陵：「仙跡岩那一帶其實就有山羌的存在，所以就是為什麼牠會跑到人的地方，有可能是因為就是族群量，在潛在地區的族群量慢慢地變多。」可愛山羌聞香而來，動保處也提醒民眾，看到山羌千萬別伸手觸摸，違者最高可處新臺幣30萬元

















原文出處：山羌來吃早餐？ 文山區早餐店山羌闖入 店內顧客全嚇傻 畫面ＰＯ網引熱議

更多民視新聞報導

東北季風增強！ 專家：北台灣週末短暫陣雨、氣溫偏涼

水質規定更嚴了！環境部擬提修正草案 針對「2基準」滾動檢討

哈佛最新研究！每天半湯匙橄欖油竟能越吃越瘦

