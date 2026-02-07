肚痛送急診竟「腸子全爛」！隔天不治身亡 醫嘆：上班像在走鋼索

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

臉書粉專「急診醫師碎碎唸」近日分享一起急診案例，一名患者因劇烈腹痛、冒冷汗送醫，醫療團隊即時介入並安排手術，最終仍因病況過於嚴重宣告不治。醫師無奈感嘆，許多重症在初期診斷極具挑戰性，醫護人員還得承受醫療糾紛風險，形容每天上班宛如「在走鋼索」。

民眾因肚子痛就醫，經診斷後發現竟是「腸中風」。（示意圖／Unsplash）

該名急診醫師表示，患者到院時抽血指標尚可，但因症狀持續未緩解，醫師安排電腦斷層檢查，懷疑為俗稱「腸中風」的缺血性腸道疾病。醫療團隊立即會診外科並穩定血壓，迅速將患者送進手術室剖腹探查。不料患者一進入開刀房即發生心跳停止，雖經急救一度恢復生命跡象，但開腹後發現腸道幾乎全面壞死，已無法切除，只能關閉腹腔，患者最終於隔日不幸離世。

面對家屬可能出現的質疑，醫師感嘆，急診最困難之處在於疾病全貌往往不會在第一時間顯現。他分享一名學長曾成功診斷出沒有典型胸痛症狀的「主動脈剝離」，笑稱學長「賺了3000萬」，並非實際收入，而是指若未及時發現此類高風險疾病，一旦病患發生意外，醫師恐面臨高達數千萬元的巨額求償。

醫師指出，包括心肌炎、腸中風、腦部靜脈血栓等危急個案，患者臉上不會寫著診斷名稱，且初期症狀常模糊不清。許多門診醫師只要察覺異常便會轉介至急診，但在病灶尚未完全顯現前，急診醫師必須在極短時間內做出判斷。高度不確定性加上隨之而來的法律風險，讓急診第一線醫護長期承受極大心理壓力。

