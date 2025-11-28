肚皮舞魅力不減 爐學園年度發表會掀起熱情與美學風暴

wm20251126212001058628

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】以彰化為基地、致力於肚皮舞教學與美學推廣的「爐學園」，於11月底在員林舉辦年度發表會。跟隨創辦者陳怡如老師學習的各地舞蹈班學員以員林為中心而擴展至彰化、台中、斗六、新竹到台北的班級利用假日齊聚一堂，以多彩多姿的肚皮舞演出展現屬於這門舞蹈的魅力與生命力，再現二十多年前肚皮舞在台灣風靡時的盛況。

有超過二十年肚皮舞資歷的陳怡如老師指出，她最初在台中學到的是基礎社交、國標舞道教，但隨著肚皮舞在台灣興起，她便把握契機前往台北、埃及、美國進修最專業的舞蹈技巧與創作概念。返台後，她從員林社區大學出發，陸續在彰化市、台中、斗六、新竹、台北開班授課，陪伴無數熱愛舞蹈的女性藉由身體表達找回自信與光彩。

從肚皮舞出發進階到各種現代元素的舞碼，爐學園年度成果發表看見陳怡如師生不斷的求新求變。（圖／記者周厚賢攝）

外界常以為肚皮舞只有中東風、埃及風兩種風格，但陳怡如老師表示，儘管近20年來 K-pop、街舞、廣場舞盛行，肚皮舞的吸引力依然強大。除了傳統的埃及風、土耳其風，舞蹈風格也已延伸到寶萊塢、部落風、現代融合等多元形式，舞者能在不同節奏、音樂與服裝中不斷探索自我、追求突破，使肚皮舞成為許多學員生命中的精神動力而形塑出「只要還能跳，幾歲都可以繼續跳。」。

單人舞蹈的呈現，訴說出舞者以肢體詮釋的情感盡收觀眾眼裡。（圖／記者周厚賢攝）

今年的年度發表會上，不僅有經典的沙巾、飄紗等柔美舞碼，陳怡如老師更加入多樣融合元素，使每位舞者都能在舞台上展現屬於自己的風格與故事。表演進入高潮時，全場觀眾更自發拍手打節奏，形成一場屬於舞者與觀眾的共同盛宴。一位來自斗六、因二十多年前在社群上看到陳老師舞蹈而特地邀請老師返鄉授課的資深學員笑說：「大家以為肚皮舞退流行了，但其實我們每年都在進步。無論是服裝、道具，還是舞姿，每一次練習都有新的挑戰、新的成長。」她也表示，已與同伴相約每年都要回到年度發表會「較勁、切磋」，讓這份熱情延續下去。