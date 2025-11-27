肚皮舞魅力不減 爐學園年度發表會掀起熱情與美學風暴
(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】以彰化為基地、致力於肚皮舞教學與美學推廣的「爐學園」，於11月底在員林舉辦年度發表會。跟隨創辦者陳怡如老師學習的各地舞蹈班學員以員林為中心而擴展至彰化、台中、斗六、新竹到台北的班級利用假日齊聚一堂，以多彩多姿的肚皮舞演出展現屬於這門舞蹈的魅力與生命力，再現二十多年前肚皮舞在台灣風靡時的盛況。
有超過二十年肚皮舞資歷的陳怡如老師指出，她最初在台中學到的是基礎社交、國標舞道教，但隨著肚皮舞在台灣興起，她便把握契機前往台北、埃及、美國進修最專業的舞蹈技巧與創作概念。返台後，她從員林社區大學出發，陸續在彰化市、台中、斗六、新竹、台北開班授課，陪伴無數熱愛舞蹈的女性藉由身體表達找回自信與光彩。
外界常以為肚皮舞只有中東風、埃及風兩種風格，但陳怡如老師表示，儘管近20年來 K-pop、街舞、廣場舞盛行，肚皮舞的吸引力依然強大。除了傳統的埃及風、土耳其風，舞蹈風格也已延伸到寶萊塢、部落風、現代融合等多元形式，舞者能在不同節奏、音樂與服裝中不斷探索自我、追求突破，使肚皮舞成為許多學員生命中的精神動力而形塑出「只要還能跳，幾歲都可以繼續跳。」。
今年的年度發表會上，不僅有經典的沙巾、飄紗等柔美舞碼，陳怡如老師更加入多樣融合元素，使每位舞者都能在舞台上展現屬於自己的風格與故事。表演進入高潮時，全場觀眾更自發拍手打節奏，形成一場屬於舞者與觀眾的共同盛宴。一位來自斗六、因二十多年前在社群上看到陳老師舞蹈而特地邀請老師返鄉授課的資深學員笑說：「大家以為肚皮舞退流行了，但其實我們每年都在進步。無論是服裝、道具，還是舞姿，每一次練習都有新的挑戰、新的成長。」她也表示，已與同伴相約每年都要回到年度發表會「較勁、切磋」，讓這份熱情延續下去。
其他人也在看
台南全美老戲院《河鰻》11/29一夜限定 顏振發全新手繪海報亮相
台南全美戲院陪伴城市走過70年光影歲月，也是國際大導演李安少年時期電影夢的起點。老戲院門口立著李安的人形牌，像一道精神守護，提醒每個走進戲院的人：這裡承載著夢想與記憶。11月，全美迎來影迷矚目的文化時刻。金馬4項大獎作品《大濛》將於明（27）日全台同步上映，藝術電影《河鰻》則在29日推出「一夜限定復自由時報 ・ 22 小時前
Scarlet永無止境的史嘉蕾 (電影MV) | 電影預告
奧斯卡獎提名日本當代動畫大師細田守，日前帶著最新史詩鉅作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展，不僅引起一股搶票熱潮，搶先曝光的電影更讓粉絲見識到導演的全新突破，2D結合3D的畫風創造出奇幻的「異世界」國度，格局之大讓不少觀眾感嘆真的太壯觀了。對於這次不同於以往的嘗試，導演細田守在採訪中提到：「在世界各地充滿令人心碎的衝突之際，我始終相信，唯有彼此相愛、選擇以團結共存的方式生活，才能帶領我們走向更美好的未來。正因如此，我希望能在此刻，把這部新作品分享給全世界，因為現在，比以往任何時候都更需要它。」 集結《我的完美日常》榮獲坎城影帝的役所廣司、《工作細胞》蘆田愛菜，以及《在車上》岡田將生的全明星夢幻配音陣容，從莎士比亞的四大悲劇之一，《哈姆雷特》中獲得靈感的《Scarlet永無止境的史嘉蕾》，自從在威尼斯影展首映以來，獲得外媒以及觀眾的一致好評，大讚：「一段關於愛與人性的華麗動畫故事，一部令人讚嘆的奇幻作品，跨越時空、生死，以及其間的一切界線！」對於拍攝這部電影的動機，細田守回答道：「疫情後的全球地緣政治局勢，對我而言是一個重要的創作啟發，我相信許多觀眾都能對『復仇』這個概念產生共鳴。對我而言，復仇在世界各地都是一種浪漫的情感投射，我們每個人心中或多或少都有一個無法原諒的對象。我希望能藉由這部作品，向年輕世代傳遞更正向的訊息，我希望觀眾能感受到史嘉蕾的心境變化，並理解究竟是什麼，讓她意識到生命中還有比復仇更重要的事情。」 《Scarlet永無止境的史嘉蕾》敘述來自中世紀的劍士公主史嘉蕾，為了父親的死踏上復仇之路，卻在一次任務失敗後誤入「異世界」，並與一位來自現代、懷抱理想的日本青年相遇。這段跨越時空的相遇，不僅療癒了她的傷口，更動搖了她對復仇唯一信念的執著，當她再次面對殺父仇人時，內心也迎來最艱鉅的抉擇。 上映日期：2025-12-10Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 8 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 12 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 7 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 12 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 12 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 5 小時前