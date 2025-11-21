肚皮舞×民族舞 莎芭蒂今舞展

莎芭蒂舞蹈團年度舞展《一念起．舞千翩》將於二十二日星期六下午兩點三十分在台南市歸仁文化中心隆重登台。(莎芭蒂舞蹈團提供)

記者盧萍珊∕歸仁報導

莎芭蒂舞蹈團年度舞展《一念起．舞千翩》二十二日下午二時三十分在歸仁文化中心演出，這次以「愛」貫穿全場，結合肚皮舞與民族舞，帶領觀眾感受情感與守護的舞動旅程。

莎芭蒂舞蹈團於一０九年七月成立，由來自各不同領域的團員組成，舞蹈團英文名「Somebody Dance Group」，以舞蹈為語言，集結團員力量，走出自己的舞台。

由藝術總監盧芷宜、團長楊家瑋帶領下，莎芭蒂舞蹈團持續透過年度舞展與各類演出，推廣舞蹈表演藝術。二十二日的演出以「愛」貫穿全場，結合肚皮舞與民族舞，讓觀眾有不同的感受，另有古箏老師劉瀞文演奏，沈恬恬帶領的台南Learning愛樂合唱團合作，在舞蹈中交織琴聲及歌聲，使情境與音樂、舞蹈共鳴。

上半場由肚皮舞揭開序幕，舞者們將以千姿百態，展現身體的奔放與靈動；下半場則轉入敘事性民族舞劇，講述一位城主為救垂死愛妻，孤身前往山林，尋找傳說中能續命的古琴，情節層層推進，轉折細膩動人，歡迎前往欣賞。