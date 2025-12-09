肚臍周圍突起、悶痛別輕忽！女性疝氣風險比男性高3倍

41歲徐女士在婦科手術後發現肚臍周圍出現突起並伴隨疼痛，經診斷為手術切口導致的肚臍疝氣。透過腹腔鏡微創手術治療後，徐女士不僅症狀改善，更順利懷孕，安心迎接新生命。

肚臍疝氣在成人疝氣中相當常見，約有20-50%的成人可能有輕微肚臍疝氣。（示意圖／Pixabay）

台北慈濟醫院一般外科陳昱天醫師表示，肚臍疝氣在成人疝氣中相當常見，約有20-50%的成人可能有輕微肚臍疝氣，部分文獻顯示女性發生率較男性高，比例可達3：1。

陳昱天解釋，腹壓上升的因素包括反覆咳嗽、長期便秘、搬重物、孕期與多次生產、肥胖、肝硬化合併腹水等，均會增加發生風險。此外，曾接受腹部手術者若癒合不佳也會引發切口疝氣。

肚臍疝氣若未及時治療，嚴重時可能出現紅斑潰瘍、腸阻塞，甚至因腸段缺血而引發敗血症。臨床上主要透過觸診診斷，必要時會輔以超音波及電腦斷層判定嚴重程度。傳統治療需在患處劃一10公分傷口，將疝氣缺口縫合後覆蓋人工網膜，但病人容易因傷口大而復原較慢、疼痛感高。

陳昱天醫師看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

相較之下，腹腔鏡手術僅需一個約1公分傷口配合2個0.3-0.5公分小孔，或單以肚臍處一個小傷口，同樣能達到縫合缺損並覆蓋人工網膜的效果，但能大幅縮小傷口範圍，不僅術後疼痛較輕，感染風險也隨之降低。

針對徐女士的案例，陳昱天評估，若沒有妥善治療，疝氣很可能在之後孕期間惡化，「針對有生育計劃或因工作需承受腹壓變化的病人而言，傳統手術與微創手術都能有效改善疝氣，只要人工網膜完整覆蓋，就能提供良好支撐與安全性，復發機率極低。」

陳昱天提醒，民眾可透過簡單方式自我檢查，如站立或腹部用力時，觀察肚臍是否有明顯突起，若平躺後仍無法回縮或伴隨紅腫疼痛，建議及早就醫評估。尤其曾接受腹部手術者，更應特別注意傷口周圍是否有潰瘍等變化，避免併發症發生。

