肚臍疝氣勿輕忽 醫教兩招自我檢查與就醫時機

41歲女性術後發現肚臍周圍突起且伴隨疼痛，前往台北慈濟醫院一般外科求診，經陳昱天醫師臨床觸診後，確診為手術切口造成的肚臍疝氣，並安排腹腔鏡修補手術治療。術後疼痛明顯改善，徐女士隔日順利出院，且因事先完成修補，降低孕期腹壓上升導致疝氣惡化的風險，現已順利懷孕。

陳昱天表示，肚臍為腹壁較薄弱的部位，若先天筋膜閉合不全，或因後天反覆咳嗽、長期便秘、搬重物、孕期及多次生產、肥胖、肝硬化合併腹水等使腹壓升高，都可能形成肚臍疝氣。文獻顯示，成人中約有20%至50%可能出現輕微肚臍疝氣，女性發生率略高於男性，約為3：1。常見症狀包含肚臍周圍突出、悶脹或牽扯痛，若未及時處理，嚴重時恐導致腸阻塞、腸段缺血甚至敗血症。

診斷上以觸診為主，必要時搭配超音波或電腦斷層判定。傳統手術需在患處切開約10公分傷口，修補缺口並覆蓋人工網膜。腹腔鏡手術則透過一個約1公分傷口及2個0.3至0.5公分小孔完成修補，傷口範圍較小、術後疼痛較輕，感染風險也降低。陳昱天醫師指出，只要人工網膜覆蓋完整，無論傳統或微創方式，都能有效改善疝氣，復發率極低。

陳昱天提醒，民眾可透過站立或腹部用力時觀察肚臍是否明顯凸出，自我初步檢查。若平躺後仍無法回縮、伴隨紅腫或疼痛，建議及早就醫評估；尤其曾接受腹部手術者，更須留意傷口變化，以避免併發症發生。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

