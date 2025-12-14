肚臍疝氣恐讓懷孕有危機 醫：觀察肚臍「有這狀況」早期診治

【健康醫療網／記者陳靖安報導】41 歲徐女士在他院接受婦科手術後，出現肚臍周圍突起與疼痛，前往台北慈濟醫院就醫。一般外科就醫陳昱天醫師觸診後診斷為切口肚臍疝氣，安排腹腔鏡修補手術，徐女士不僅改善不適隔天出院，也降低她未來懷孕時腹壓升高造成疝氣惡化的風險。

肚臍疝氣常見 腹壓上升是主因

肚臍是腹壁薄弱處之一，若筋膜未完全閉合或因腹壓升高，就可能形成肚臍疝氣，使脂肪、網膜或腸段自缺口突出。陳昱天醫師表示，成人肚臍疝氣相當常見，約 20～50%成人可能有輕微症狀，女性盛行率更高，可達3：1。反覆咳嗽、便秘、搬重物、孕期、多次生產、肥胖、肝硬化腹水，及腹部手術後癒合不佳，都會增加風險。症狀包括突起、悶脹與牽扯痛，若延誤恐引發腸阻塞、缺血甚至敗血症。

腹腔鏡微創修補 降低疼痛與感染風險

肚臍疝氣以觸診為主要診斷，必要時輔以超音波或電腦斷層。傳統手術需要約 10公分切口縫合缺口並鋪人工網膜，雖能有效治療，但傷口較大、疼痛與復原時間較長。腹腔鏡手術則以1公分傷口搭配2個細小孔位，或利用單一肚臍傷口即可完成缺損縫補與網膜覆蓋，疼痛較輕，感染風險也更低。

以徐女士為例，若不及早治療，未來孕期腹壓增加可能使疝氣惡化，也限制治療選擇；在懷孕前完成修補，才能有效預防問題再次發生。

早期診斷介入 降低併發與復發風險

陳昱天醫師提醒，民眾可於站立或用力時觀察肚臍是否突出，若平躺後仍無法回縮，或伴隨紅腫與疼痛，應儘速就醫。曾接受腹部手術者也要注意傷口周圍是否出現隆起或潰瘍，以免延誤治療引發併發症。

