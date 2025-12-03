肚臍突出來恐是「腸子跑出來」！成人臍疝氣需手術治療

肚臍突出可能是成人臍疝氣！一名50多歲男性患者半年來發現肚臍處鼓起小包，平時可推回，但搬重物或咳嗽時會再突出並伴隨疼痛，誤以為是肥胖或肌肉無力而大量做仰臥起坐，結果症狀更加惡化。

臍疝氣是因肚臍原本就是腹部較薄弱的區域，當腹內壓力增加時，這個薄弱處就會形成破洞。（示意圖／Pexels）

「這就像衣服被撐破一樣，破了一個洞，肚子裡的組織就會從這個洞被擠出來，形成鼓起的包塊。」中國醫藥大學附設醫院總院及北港分院泌尿科醫師曾浩翔解釋，臍疝氣是因肚臍原本就是腹部較薄弱的區域，當因懷孕、肥胖、便秘或長期搬重物等因素導致腹內壓力增加時，這個薄弱處就會形成破洞，使腹內脂肪或腸子被擠出。

針對患者嘗試透過仰臥起坐改善症狀的做法，曾浩翔警告：「這是一個很危險的誤解。想像衣服已經破了一個洞，如果還用力拉扯那件衣服，洞只會越扯越大，絕對不會癒合。更糟的是，用力擠壓肚子，可能會把更多的腸子擠進洞裡，讓病情惡化。」

曾浩翔進一步說明，若不處理臍疝氣，可能發生腸子被洞口勒住的嵌頓情況。「原本跑出來的腸子還能推回去，但如果不處理，洞口可能會把腸子死死勒住。一旦腸子被勒住太久，血液無法流通，腸子就會壞死，這時就需要緊急手術救命。」

關於治療方式，曾浩翔強調這是構造上的「破洞」，無法透過藥物或運動修復。根據歐美疝氣醫學會最新指引，治療方案取決於破洞大小：小於1公分可考慮直接修補或使用人工網膜；1至4公分通常建議手術將平坦網膜鋪在腹壁內層；大於4公分的大破洞則建議選擇腹腔鏡或機械手臂微創手術處理。

針對該名患者，曾浩翔表示雖然疝氣不大，但因有症狀，所以決定進行手術治療。「手術很順利，在肚臍下方做了約三公分的弧形傷口，使用皮下縫合，不需要拆線。」術後建議患者休息約三個月避免搬重物，並使用束腹帶讓修補處長得更穩固。

最後，曾浩翔提醒，泌尿科不只能處理腹股溝疝氣，多種疝氣都在其專業範圍內。「如果發現有類似症狀，建議先來找醫師檢查比較安全。」

