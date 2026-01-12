肛門下體藏毒入境 3人球遭訴

苗栗縣警方獲報，指有毒品走私集團在苗栗縣招攬運毒人球，自柬埔寨等東南亞國家，以人體夾藏海洛因毒品走私來台，檢警去年10月逮獲羅姓、蘇姓、葉姓3名男女運毒人球，自3人的肛門及下體查獲588.54公克的26顆高純度海洛因毒球，估計市價逾200萬元，苗栗地檢署已依《毒品危害防制條例》起訴3嫌，並持續追緝走私毒品集團幕後主嫌及成員。

民國113年9月，苗栗縣警刑大偵三隊接獲線報，指稱有毒品走私集團，以高薪、免費招待出國旅遊為由，招攬運毒人球赴柬埔寨等東南亞國家，將毒品裝入保險套等物品後由人球吞服，以「人體運毒」手法夾帶毒品搭機入境，疑已多次成功走私毒品來台，偵三隊隨即與苗栗警分局偵查隊組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官陳昭銘指揮偵辦。

檢警經蒐證調查，鎖定走私集團在苗栗縣招攬46歲羅姓女子、49歲蘇姓女子及38歲葉姓男子3人充當運毒人球，集團允諾3嫌事成後可獲10萬至15萬元酬勞，去年10月走私毒品集團安排3嫌至柬埔寨，在柬國停留1個星期，3嫌吞服毒品或在下體藏毒方式，冒著毒品在體內破裂致死的風險，搭機返台。

檢警等羅女3嫌入境桃園機場時，會同航警局逮捕羅嫌3人，以X光機確定3人腹中有多顆球型異物，懷疑藏有毒品，用瀉藥協助嫌犯排出異物。檢警從3嫌的肛門及下體內，陸續取出多個以塑膠膜層層包裹、外層再加強纏繞絕緣膠帶的海洛因毒品球共26顆，總重量達588.54公克。

檢方訊後聲押禁見3嫌獲准，日前已依毒品罪起訴3嫌，全案仍持續擴大調查中。