「肛門突起物」竟是菜花！女大生痛哭沒性行為：醫揭4地雷恐是元兇





沒性行為竟然得到性病！一名20歲女大生得知確診「菜花」時，失控爆哭向醫生說明，自己從未有過性經驗，也沒有男朋友，非常不解為何會染病？



肛門「詭異突起物」竟是菜花？

家醫科醫師柳朋馳，透過健康節目分享這名女大生的病例，提及最初聽診時，因為患者描述肛門口摸到「詭異突起物」，因此認定為是痔瘡，沒想到擦了2週藥膏沒有好轉。

柳朋馳醫師後來透過內診檢查，才確定女子肛門口突起表徵，是典型的「人類乳突病毒（HPV）感染」，也就是俗稱的「菜花」，女大生為此當場痛哭，不解自己沒有男友也沒有性經驗，為何會染病？後來經過醫師仔細詢問，患者才憶起在泰國旅遊時，體驗了「按摩與三溫暖設備」。

「間接接觸」也會感染HPV病毒？

柳朋馳醫師進一步說明「HPV病毒」相關醫學知識：

HPV感染不見得是「直接性傳染」，可能也會透過環境「間接接觸」。

HPV感染有潛伏期，感染後可能無法立即發現。

HPV感染很難斷根，病灶較大需靠電燒，較小塗抹抗病毒藥膏。

患者抵抗力下降，HPV感染可能捲土重來，甚至一輩子潛伏。

「4大地雷」恐成病毒溫床？

柳朋馳醫師對此提醒泡湯要小心，尤其「公共場所4大地雷區」，呼籲大家出遊時需特別注意：



1. 裸湯別亂坐衛浴座椅：泡裸湯或洗澡時，生殖泌尿道、肛門口或臀部皮膚，接觸到帶有病毒的人坐過的椅子或板凳，自身若有微小傷口而抵抗力低下，就很容易遭到感染。



2. 赤腳踩潮濕地板：足底有刮痕或輕微破皮，踩在易滋生細菌病毒的潮濕地板，恐感染「病毒疣」。

3. 穿公用塑膠拖鞋：若清潔不乾淨，可能會被穿過的人傳染香港腳或灰指甲，且洗完澡腳沒擦乾，濕濕的穿回襪子悶住，風險更大。



4. 使用公共毛巾與吹風機：若上方有HPV病毒，視身體與毛巾的接觸量（面積）有可能也會被感染，而吹風機未熱的狀態下，吹向私密處，病毒有可能隨氣融膠沾附微粒散播。尤其身上有傷口、以及人體生殖泌尿道、口腔黏膜部位，更有感染的危險。建議傷口與私密處等部位避免接觸，避免吹風機吹私密處、自己帶毛巾更加安全（毛巾有可能用漂白水清潔，消毒不乾淨與殘留漂白水，可能造成皮膚過敏）。



若自身有傷口，公共場所使用相關設施，真的要特別注意上述隱性危險，以免遭病毒纏身找上門。



