「肝包油」大危機！中醫教你喝1茶飲預防脂肪肝、化脂健脾

脂肪肝早期症狀不明顯，若放任不管，可能會逐步惡化為肝硬化或肝衰竭，甚至增加心血管疾病和糖尿病的風險。中醫師指出，中醫治療脂肪肝有4大原則，想預防脂肪肝，除了做好飲食調整與運動習慣，還可用「山楂決明子茶」來化脂健脾，保護肝臟。

脂肪肝常見3症狀

中醫師陳憲儀表示，脂肪肝是指肝臟中脂肪堆積過多的情況，初期並無明顯症狀，但若放任不管，可能會逐步惡化為肝硬化或肝衰竭，甚至增加心血管疾病和糖尿病的風險，有3種常見症狀是罹患脂肪肝的警訊。

時常感覺疲倦、右上腹悶脹感。

體檢時發現肝功能異常。

部分人會有肝臟腫大、壓痛。

中醫治療脂肪肝4大原則

陳憲儀提出，中醫透過調理臟腑功能、化痰除濕、疏肝理氣、活血化瘀等方式，針對個人體質進行辨證論治，不僅治標更治本，以改善體內代謝環境，減少脂肪在肝臟的堆積：

1.健脾化濕

脂肪肝常與脾虛濕盛有關，脾主運化，脾弱則濕濁內生，痰濁積聚於肝。常用藥材包括茯苓、白朮、陳皮、山藥、薏苡仁等。

2.疏肝理氣

情緒鬱結、壓力大會導致肝氣鬱結，使脂肪代謝失調。常用藥材如柴胡、香附、鬱金、川楝子等。

3.化痰除濁

中醫認為脂肪屬「痰濁」，長期積聚於肝，可形成「肝癖」。常用藥材有半夏、陳皮、澤瀉、山楂、荷葉等。

4.活血化瘀

肝氣不舒導致氣滯血瘀，進一步阻礙肝臟代謝功能。常用藥材包括丹參、赤芍、桃仁、紅花等。

想預防脂肪肝 從飲食跟運動開始

陳憲儀建議，想預防脂肪肝，在飲食上要控制熱量、避免過量攝取，採取低油、低糖、適量澱粉的飲食，建議少量多餐，避免暴飲暴食外，還可多吃高纖蔬果如苦瓜、菠菜等，優質蛋白質如豆腐、魚類等，以及全穀雜糧如糙米、燕麥等，有助降脂、護肝。

另外，養成運動習慣與情緒管理也很重要，建議每天進行30分鐘以上的溫和有氧運動，如散步、太極、八段錦等。另外，經常鬱悶、壓力大會傷肝，宜透過冥想、放鬆、規律作息來管理情緒。

養肝茶飲：山楂決明子茶

陳憲儀提醒，中醫醫療中有許多茶飲有助於化脂、健脾、降脂與改善代謝，其中「山楂決明子茶」製作起來簡單又有效，材料包括山楂10克、決明子10克、茯苓10克、陳皮5克，將材料放入水中煮沸10至15分鐘，分兩次在餐後半小時飲用，具有促進消化、降脂消食、健脾利濕功效。

