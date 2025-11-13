「肝包油」成肝癌元兇！醫示警4類人風險高 「量化超音波」檢查及早揪出脂肪肝





【NOW健康 林郁敏／宜蘭報導】過去普遍認為酗酒、Ｂ肝、Ｃ肝是肝癌肇因，但最新數據顯示，脂肪肝近年來被視為肝癌的重要成因之一！羅東博愛醫院胃腸肝膽科主任江明峯觀察發現，年輕族群中，從脂肪肝直接惡化為肝癌的比例並不低。脂肪肝無症狀，中廣身材者應主動檢查。



脂肪肝成肝癌一大成因 年輕人較易直接轉成肝癌



近期新聞報導經濟部前部長郭智輝出現肝臟腫瘤問題，引發社會對肝癌的關注。江明峯醫師提醒，除了B、C肝炎外，脂肪肝也是肝癌一大原因。他表示，過去普遍熟悉肝癌三部曲，意即肝癌需經過「慢性肝炎、肝硬化、肝癌」3階段過程，但在脂肪肝造成肝癌中，有高達一半的案例沒有經過肝硬化階段就直接發展成肝癌，進程加速，且多發生在年輕人身上，不容小覷。

脂肪肝俗稱肝包油，指肝臟細胞內堆積過多脂肪，由於初期無症狀，因此容易被忽略。江明峯醫師表示，大多數民眾都是透過外部健檢報告顯示肝功能異常，或是因為身體不適（如肚子不舒服）而進行超音波檢查，意外發現嚴重脂肪肝。



4類型為肝癌高危險群 醫師呼籲進一步檢查



三高、糖尿病者是脂肪肝高危險群，肥胖者、腰圍粗、四肢細但肚子大的梨形身材者與內臟脂肪過重者更須留意。江明峯醫師提醒，肝功能異常者與高危險群應儘速健康檢查，安排脂肪肝量化分析掃瞄檢查與抽血數據，以便進一步健康管理。



脂肪肝量化分析掃瞄使用新式超音波檢查，能夠對脂肪肝和肝纖維化進行精確的「定量」分析，將其「量化」，醫師可以清楚地判斷病患的脂肪肝程度（輕度、中度或重度）以及纖維化的等級（0到4級）。



手搖飲為潛在致病因子 調整飲食可逆轉脂肪肝



江明峯醫師指出，脂肪肝是肝臟生病的重要警訊，但如果檢查出脂肪肝也不必太過恐慌，因為脂肪肝是「可逆轉」的疾病。飲食調整為首要，生活中飲食應盡量減少合成果糖與高油脂，尤其廣泛存在於手搖飲糖漿、蛋糕等加工食品中的「合成果糖」是致病因子之ㄧ。



同時及早介入調整生活型態，例如多攝取原型食物、加強運動、補充益生菌改善腸道菌相，肝功能指數和肝纖維化程度都可以顯著改善。



