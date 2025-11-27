肝只剩20%！34歲男星「捐肝救父」憔悴首現身 身體「1驚人變化」曝

記者蔡維歆／台北報導

海產出席活動。（圖／記者趙于瑩攝影）

34歲男星海產（劉威廷）日前IG宣布將為父親動刀，捐肝救罹患肝癌的爸爸，之後手術成功。今他術後首公開現身出席「2025鱸石共鮮節」看來稍微憔悴，透露沒有變瘦，但容易累，「現在晚上6、7點就睡，前陣子去錄外景。吃完飯也竟然睡著了。」

海產談捐肝救父。（圖／記者趙于瑩攝影）

海產說因為捐肝救父，目前肝只剩20%，現在飲食必須少油少鹽，然後作心情調適。他透露爸爸當初是B肝、肝硬化加肝癌，做了兩次治療都沒效，醫生建議只能肝臟移植，不然頂多只能拖3個月，他才決定捐肝救父。如今他一年後才能長出完整的肝，但也只有80%，尤其也不能喝酒，而當初他檢驗出來肝功能也很強，指數一切正常，術後第三天就正常復工。

至於醫療費，他說扣掉勞健保，包括爸爸的手術費用總共花快70萬，「因為捐贈者是志願，不是疾病，但還好我的保險公司有通融理賠，還蠻有人性的。」而爸爸也已經出院回家，目前專心養病中。海產也笑稱復工後去上外景，大家都對他非常禮遇，不敢讓他玩太激烈的遊戲。

