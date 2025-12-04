肝基會攜手超商 腹部超音波檢查深入全臺鄉鎮

肝基會攜手超商 腹部超音波檢查深入全臺鄉鎮

肝病防治學術基金會與超商「把愛找回來」公益募款平臺再度攜手合作，即日起到12月31日正式在全臺7-ELEVEN門市展開「今年超了沒」公益募款活動，肝基會表示，感謝超商這二十年來「把愛找回來」公益募款的合作與支持，將醫療資源帶進全臺地區鄉鎮，提供民眾免費肝病篩檢、癌症指數檢驗與腹部超音波檢查，並提供後續的就醫諮詢與協助歷年累積服務人次已超過25萬人。

我國慢性肝病及肝硬化已退出十大死因之列，顯示近40年肝炎防治有成。衛福部長石崇良表示，肝病是最大的本土病，B肝、C肝病毒是最大元凶，但2025年成功消除C肝是有三大策略，第一是政策上很明確，從早期的B肝疫苗，到100年開始45歲以上可以做B、C肝篩檢，第二是醫療人員的努力，挨家挨戶到全國各地去做篩檢，第三就是民間共同的合作，親自帶著團隊到偏鄉地方做超音波檢查，第一刻就幫民眾做診斷。

廣告 廣告

肝基會總執行長楊培銘教授表示，鼓勵大家到超商購物時要順便做零錢捐，捐款所得就是用來做肝病的篩檢，包括抽血跟腹部超音波檢查，目的是希望讓國人知道一定要定期做主動追蹤、接受治療，尤其是45歲以上民眾，都可以在設點區進行免費腹部超音波檢查。

2025年「今年超了沒全臺偏鄉免費腹部超音波檢查」募款篩檢起跑活動將於12月6日在新竹縣尖石鄉衛生所舉辦，現場將提供約120位民眾進行免費肝病抽血與腹部超音波。