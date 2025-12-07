肝基會舉辦免費篩檢活動（1） (圖)

高雄市 / 綜合報導 「粉紅超跑」白沙屯媽祖，今(6)日上午抵達岡山壽天宮，與高雄三山媽祖合體，這是南北四大女神首度齊聚岡山共同賜福遶境，廟方表示預計會湧入十萬名香燈腳來追隨媽祖腳步，現場有氣切的老婦人坐著輪椅，被家人推來遶境隊伍，盼能透過媽祖的庇佑恢復健康，而現場排隊領媽祖平安券的信徒，更一度綿延超過100公尺，活動相當熱鬧。粉紅超跑抵達岡山壽天宮與高雄三山媽祖會合，南北四大女神合體，現場湧入大批信徒見證歷史一刻，高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、許智傑、柯志恩等人一早也到場共襄盛舉這場宗教盛事，點燃龍炮。隨後主持人宣布四大女神起駕，一尊尊陸續從壽天宮出發，信徒們高舉手機搶拍，現場氣氛高漲熱鬧非凡，岡山壽天宮主委戴良慶說：「今天預計參與的人數大概有十萬人啦，四大天后一起行進，遶境岡山地區。」「粉紅超跑」白沙屯媽祖今日早上約8點多抵達岡山壽天宮與其他三尊媽祖齊聚，要到岡山共同遶境祈福，這是四大女神首度會合，廟方預計一整天會湧入10萬名香燈腳追隨媽祖腳步，繞境隊伍有信徒推輪椅，上面坐著氣切的老媽媽，一家人跪在地上虔誠祈求媽祖。隨後媽祖鑾轎金身，在轎班人員協助下，從婦人頭頂通過，盼透過媽祖庇佑下一家人平安健康，另外現場排領媽祖平安券的人潮同樣絡繹不絕，綿延超過100公尺，只要買一份金紙就能領一張平安券，限量發放1萬份。信徒說：「喜歡媽祖啊，覺得祂讓我們很有安全感，很平安啊，是一個不錯的組合，希望下次還有機會(四媽齊聚)。」有信徒趁著上班前提早來到壽天宮，見證難得的四大媽祖合體，信徒將祈福與感動一同記錄，期盼媽祖們庇佑四方護佑眾生平安順遂。 原始連結

華視影音 ・ 23 小時前