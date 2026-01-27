肝癌也能不藥而癒！59歲男僅1年「12公分腫瘤」完全消失 醫揭3關鍵

依據衛福部死因統計，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。圖／翻攝自pexels

依據衛福部死因統計，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，慢性肝病及肝硬化為全國主要死因的第9位，肝癌則為全國主要癌症死因的第2位，肝癌一向被視為高死亡率的惡性腫瘤，但醫學文獻中卻存在一種極為罕見的現象「肝癌自發性消失」。胃腸肝膽科醫師錢政弘近日在臉書分享相關研究指出，所謂自發性消失，是指患者未接受手術、化療、標靶或免疫治療，腫瘤卻自行縮小，甚至完全消失。

錢政弘醫師引述醫學文獻統計指出，這類案例的發生率約為 6萬分之一至14萬分之一，自1956年以來，全球累積通報僅約百例，屬於極度罕見的臨床現象。

廣告 廣告

關鍵原因之一是「腫瘤缺血缺氧」，錢政弘醫師說明，肝癌細胞生長快速，對血液與養分需求極高，當腫瘤生長速度超過血管供應能力，或供血動脈因血栓、血管痙攣而中斷，癌細胞便可能因缺氧、缺血而壞死。

錢政弘指出，靠近肝臟表面的腫瘤較容易發生此情況。文獻中也曾記錄，患者在洗腎、重大手術或大量出血後，因血流動力改變，導致腫瘤自行萎縮甚至消失。

關鍵原因二是「戒除致癌因子」，長期飲酒與吸菸被視為肝癌的重要致癌因素。錢政弘醫師也分享一則日本案例，一名63歲男性，肝癌腫瘤約6公分，原本準備接受治療，卻因骨折住院而被迫嚴格戒酒、戒菸。

期間該名患者的肝癌指數（胎兒蛋白）逐漸回到正常，後續影像檢查顯示腫瘤完全消失。醫師推測，戒除致癌物質，加上手術後引發的全身性發炎反應，可能共同促進免疫系統抑制癌細胞。

關鍵原因三為「免疫反應被誘發」，感染也可能成為啟動抗癌免疫的關鍵。錢政弘醫師指出，當身體遭受感染時，會大量釋放腫瘤壞死因子（TNF-alpha）、干擾素（Interferon）及白細胞介素等細胞激素，這些免疫物質在攻擊病原體的同時，也可能辨識並攻擊癌細胞。

錢政弘分享一名59歲巴西男性案例，該患者肝癌腫瘤達12公分，並已有脾臟與腹腔轉移，肝癌指數一度超過6萬。感染新冠病毒一個月後，腫瘤縮小至6.3公分，一年後影像顯示腫瘤完全壞死消失，癌指數亦回復正常。錢政弘醫師強調，分享這些文獻並非要證明「肝癌可以不藥而癒」，而是希望在抗癌路上，為癌友帶來更多希望。

錢政弘表示，洗腎、手術、大出血或嚴重感染等過程，對患者而言往往是沉重打擊，但在極少數情況下，這些艱難歷程反而可能成為促使癌症退縮的助力。此外，他也特別呼籲，戒菸、戒酒永遠不嫌晚，對肝臟健康與癌症控制都有正面意義。



回到原文

更多鏡報報導

東北季風影響「中南部霾害加劇」雲嘉南亮紅燈 專家示警：出門要戴口罩

雨中聲援「巴西川普」遭雷劈 89名支持者受傷「11人慘進ICU」

Alex Honnold幾乎吃素怎有極限體力爬台北101？醫師揭密：兩類食物同時吃等於肉

國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀