肝癌成國人第二大癌症殺手！真的罹癌該如何治療？這兩類人更需注意！
【健康醫療網／記者周啟辰報導】根據衛生福利部最新公布的國人十大癌症死因統計，肝癌在113年造成 7,513 人死亡，僅次於肺癌，仍是國人主要健康威脅之一。由於肝臟本身缺乏明顯痛覺神經，多數病患在出現症狀時已屬中晚期，使治療選擇相對受限。三軍總醫院一般外科陳登偉醫師提醒，早期肝癌往往難以察覺，若能透過定期檢查及早發現，能在治療策略上保有更充裕的空間。
疲倦、胃口差其實是警訊？醫：可能與肝功能異常有關
陳登偉醫師表示，早期肝癌通常沒有特殊徵兆，許多病患是在健康檢查中意外發現。民眾若出現容易疲倦、食慾下降或體重減輕等情形，雖未必代表罹癌，但這類變化可能與肝功能異常相關，仍建議進一步檢查。若已發展到上腹部疼痛、精神狀態改變或食慾明顯不振，往往代表疾病已進展較晚。臨床上真正能接受手術治療的病患約僅 15%～20%，顯示早期發現的重要性。因此，如何讓高風險族群更早掌握病情，陳登偉醫師指出，家族中有 B 型或 C 型肝炎者，或曾接受可能造成肝炎風險的行為、長期飲酒或作息不規律者，皆應提高警覺。他建議每半年可安排一次抽血檢查肝功能及血清中的胎兒球蛋白指標等，並搭配腹部超音波，有助及早發現異常。
肝癌依期別如何治療？肝癌「轉換治療」是什麼？
在治療層面，肝癌依期別不同，醫療策略也有所差異。陳登偉醫師說，若於早期診斷，治療規劃通常以較完整的處置方式為目標，包括手術切除、肝臟移植，或針對較小腫瘤的局部治療（如高頻燒灼或微波治療等）。但若病灶較多或位置受限，無法採取根除性處置，則會視情況改以控制腫瘤進展為主，例如經動脈腫瘤栓塞（TACE）或特定放射治療。至於較晚期或腫瘤侵犯範圍較廣者，則可能評估全身性治療，包括標靶藥物及免疫治療等，但仍須依個別條件與肝功能狀態審慎評估。他進一步分享，近年國際上逐漸發展出「轉換治療」（conversion therapy）的概念，指的是在無法立即手術的情況下，先以藥物或其他方式控制腫瘤，若病灶縮小、肝功能穩定，便有機會再評估是否能進一步手術。他提到院內曾有一名五十多歲、具有 B 型肝炎病史的病患，在多年治療後肝功能逐漸下降，無法再進行傳統介入性治療。後續團隊改以免疫合併抗血管新生藥物進行控制，患者耐受度良好且腫瘤縮小，最終成功接受肝臟移植，術後追蹤至今四年多未見復發。不過，陳登偉醫師也強調，個案結果因人而異，任何治療規劃仍需醫療團隊綜合評估後決定。
肝癌治療走向個人化 多專科會診讓治療判斷更全面
免疫治療近年成為癌症治療的重要策略，引起不少病患關注。對此陳登偉醫師表示，免疫藥物屬於調整免疫反應的治療方式，但也可能出現免疫相關副作用，如內分泌或皮膚症狀等，多數情況在專業監測下可透過短期藥物控制。若病患本身具有特定自體免疫疾病，治療前需與醫師充分討論，以確保安全性。他強調，不論標靶藥物或免疫治療，均需依據肝功能狀態、病灶特性及個人健康條件進行調整，並非所有患者都適用相同方式。面對肝癌治療愈趨多元，陳登偉醫師提醒，治療不再依賴單一醫師，而是仰賴由外科、肝膽腸胃科、放射腫瘤科、復健科以及血液腫瘤科等多領域專家組成的團隊合作，透過整合不同專業意見，為病患量身規劃最合宜的治療路徑。他鼓勵民眾遇到癌症診斷時，不需過度恐慌，與醫療團隊保持良好溝通，有助於在治療過程中及早處理副作用並調整策略。
日常保肝該怎麼做？B、C肝患者切勿諱疾忌醫
此外，他也提醒 B 型及 C 型肝炎仍是台灣肝癌的重要風險因子。現行 B 型肝炎的治療方式主要著重在病毒控制，而 C 型肝炎的治療在近年已有顯著進展，在政府推動政策下，台灣正朝向 2030 年消除 C 肝的目標邁進。若能妥善控制慢性肝炎，對降低肝臟受損風險具有重要意義。最後，陳登偉醫師呼籲，有肝病史或具高風險因子的民眾切勿諱疾忌醫，定期追蹤與良好生活習慣，仍是維護肝臟健康的基礎。他也提醒，在治療期間如出現任何不適，應及早告知醫療團隊，以便即時處理。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66917
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 18 小時前
14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘
一名14歲學生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟等症狀，被緊急送往聯新國際醫院，為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經治療後，並未留下後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步
癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。鏡報 ・ 2 小時前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
咳嗽不能吃香蕉是真的！醫提醒2類人要注意 揭「老祖宗智慧」不容忽視
在感冒咳嗽期間，許多人都會聽到長輩提醒「這個不能吃、那個會加重咳嗽」，事實上，確實有不少水果因性質偏寒、酸度高或容易刺激呼吸道，被認為不利於感冒恢復，例如：西瓜、芒果、柳丁等。不過，你是否也聽過坊間流傳「吃香蕉會咳嗽」？對此，兒科醫師徐嘉賢近日證實「是真的！」並提醒過敏體質、哮喘或異膚患者尤其要小心。鏡報 ・ 18 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
羊肉爐配酒！她吃完隔天心悸 醫揭大地雷恐致內出血
天氣轉冷，不少民眾習慣進補暖身，一名女子日前食用羊肉爐並搭配2口米酒，當下感覺身心溫暖，未料隔天卻因頭暈、心悸就醫，整個人虛弱到無法站穩。內科醫師傅裕翔指出，進補對長輩容易造成身體負擔，特別是正在服用抗凝血劑等藥物的患者，可能增加瘀青、流血或內出血風險。中天新聞網 ・ 1 小時前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
獨/32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 15 小時前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 16 小時前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 1 天前
「喀」一下扳機指！台南8旬婦手指長期痛到崩潰 靠1招2個月成功緩解
台南一名83歲陳姓婦人雙手手指長期疼痛，吃飯、拿物都十分吃力，前往台南市立醫院中醫部就診，診斷發現此為俗稱的「扳機指」，主要因手指肌腱過度使用導致發炎腫脹，使肌腱在滑過腱鞘時被卡住，經過針灸治療治療後，已經大幅改善，重拾日常自理能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
21歲女反覆發燒、關節腫痛 一查竟確診紅斑性狼瘡
一名21歲女性反覆發燒、全身疲倦，出現落髮、面部紅斑及關節腫痛等症狀，檢查後確診為全身性紅斑性狼瘡。此疾病在台灣最常好發於20至49歲女性，患者需定期追蹤、避免紫外線曝曬，並保持良好生活習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險
酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔健康2.0 ・ 2 小時前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
課堂突倒地！國中生心臟長7公分巨瘤 醫急取血栓救命
一名14歲國中生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟及語言表達困難等症狀，送醫發現少年左心房竟有近7公分的巨大黏液瘤，並成功在10分鐘內取出4個血栓。中天新聞網 ・ 17 小時前
吃起司防失智！日本7千人大型研究：1周1次就有差
失智症風險隨年齡增長而提高。食安專家韋恩指出，日本一項針對7914名65歲以上高齡者的大型研究顯示，每週至少吃一次起司的老人，失智症發生率為3.4%，低於完全不吃者的4.5%，每千人約有10至11例的差距。此研究凸顯乳製品攝取與老人認知功能存在連結性。中天新聞網 ・ 1 小時前
小骨折奪命？8歲童在校摔斷手「治12天竟突猝死」死因未知
愛爾蘭一名8歲男童馬修‧布林（Matthew Breen）日前在學校不小心摔斷手，手臂因此有2處骨折，但準備手術期間，馬修卻一直感到身體不適，經過多次治療後，雖病情有些微好轉，但幾天後，馬修突然猝逝，死因成謎。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
老了回春有解方！研究揭「它」能激活免疫系統：4個月見效
中年人常感嘆免疫力下降，但醫師張家銘表示，一篇今年新發表的文章指出，免疫系統老化到一個階段後，不只防禦力下降，還會引發慢性發炎，但此狀態可被「運動」逆轉，只要連續12週，每週3~5天，每天30分鐘運動，例如快走、有氧、慢跑或肌力訓練，免疫系統就會年輕化。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前