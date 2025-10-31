肝癌早期零症狀 台北慈濟電燒術守護肝臟健康

（記者陳志仁／新北報導）83歲黃女士因身體不適到台北慈濟醫院就診，意外發現肝功能異常，檢查發現後一顆約1.5公分的肝臟腫瘤，確診為零期肝癌，另也發現她患有B型肝炎，但因無症狀未曾接受治療；所幸及早發現，由胃腸肝膽科鄭煜明醫師執行電燒治療，術後三天順利出院，僅需定期追蹤以免復發。

圖／鄭煜明醫師提醒，肝臟疾病早期難以察覺，建議45歲以上民眾終生至少接受一次B、C型肝炎篩檢，帶原者需定期追蹤。（台北慈濟醫院提供）

鄭煜明醫師指出，台灣肝癌高危險族群主要與B、C型肝炎相關，B型肝炎約佔五成、C型肝炎約四成，其餘與脂肪肝或酒精肝有關；雖疫苗與抗病毒藥物普及使肝癌整體發生率下降，但感染過B、C型肝炎仍有罹癌風險，且患者年齡層逐漸增加。

鄭煜明醫師表示，肝癌初期幾乎無症狀，隨病情惡化可能出現黃疸、肝衰竭、腹水、食慾下降及體重驟減，晚期甚至可能轉移，嚴重影響生活，因此及早發現與治療至關重要；臨床數據顯示，零期肝癌治療後平均存活率超過10年，第二期約5年，第三期降至2.5年，若已轉移，僅剩半年。

鄭煜明醫師說明，電燒治療透過超音波導引定位電極產生高溫氣化腫瘤，可完整保留健康肝臟組織，適用單顆或三顆以下、每顆不超過三公分的腫瘤，住院時間短，一般三日左右即可出院；患者若有凝血異常，或腫瘤位置靠近心臟、肺臟等重要的器官則不適用。

鄭煜明醫師提醒，肝臟疾病早期難以察覺，建議45歲以上民眾終生至少接受一次B、C型肝炎篩檢，帶原者需定期追蹤；日常生活應避免過量飲酒、控制體重、規律運動，避免攝取久放食物或不明中草藥，並以均衡飲食及B型肝炎疫苗降低罹癌風險。及早發現、及時治療，是守護肝臟健康的關鍵。

